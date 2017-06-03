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Сергій ЧУЙЧЕНКО: «За місце в складі слід було по-справжньому боротися»

20 років тому «Ворскла» виграла «бронзові» медалі чемпіонату України

  • 03.06.2017 10:55
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vpoltave.info
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У Полтаві відбулася товариська гра, присвячена 20-річчю історичної бронзи «Ворскли». Про той успіх згадує екс-нападник полтавчан Сергій Чуйченко.

- Слід віддати належне Віктору Пожечевському (головному тренеру «Ворскли» 1984-1991 та 1994-1998 років – прим. автора), який зумів зібрати такий колектив. Його підсилили досвідчені гравці з київського «Динамо». Були створені хороші умови для гравців, підібрали хороший склад. На всіх ланках була конкуренція, за місце слід було по-справжньому боротися. Все це стало головною причиною того, що команда зуміла досягти успіху у тому чемпіонаті.

В першу чергу, пригадується домашній матч з «Динамо» (4:3), коли на стадіоні взагалі не було вільних місць. Також добре запам’яталася виїзна гра з «Чорноморцем» (3:0). Тоді одеситів тренував Леонід Буряк, перед яким були поставлені високі завдання на сезон. У свою чергу, для нас це протистояння стало одним з ключових.

Источник — vpoltave.info

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