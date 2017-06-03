Богдан БУТКО: «Мотивация на матч с финнами должна быть запредельной»

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ОФИЦИАЛЬНО: Верес сыграет в УПЛ вместо Десны 11:14 — iriney54 Ответ на вопрос о том, почему "Верес", а не "Десна", дал г-н Дячук-Ставицкий ... 10:50 — xxxRFRxxx я фан "Вереса" и участник НК я категорически против такого выхода в УПЛ! эти закулисные...

Президент Вереса: «Хочу, чтобы Десна прочитала регламент» 11:01 — doktor09 Да один только взнос в УПЛ больше 3-х годовых бюджетов десны! О чём вообще можно базарить? 10:52 — oleks68 Хреновая история . С одной нарушен спортивный принцип , с другой стороны у ДЕСНЫ проблемы с финан...