Богдан БУТКО: «Мотивация на матч с финнами должна быть запредельной»

Защитник сборной Украины Богдан Бутко — о предстоящем матче с командой Финляндии в отборочном цикле ЧМ-2018.
- Нам нужно закончить сезон хорошо. Сил в конце сезона хватает, тем более, что это наше любимое дело — играть в футбол. Мотивация у всех очень большая, ведь впереди нас ждет матч международного уровня. Это даже нельзя сравнить по эмоциям с тем, что мы стали чемпионами Украины в составе «Шахтера». Это совсем другой уровень, другие переживания. Уверен, у всех будет запредельная мотивация и высокая концентрация перед предстоящими поединками.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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