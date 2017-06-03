Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Алексей АНДРОНОВ: «Реброву нужно отдохнуть, и он это понимает»

Российский комментатор прокомментировал назначение Хацкевича на пост главного тренера «Динамо»

  • 03.06.2017 09:58
  • 587 просмотров
  • 10 комментария
Метки
eurosport.ru, Алексей Андронов
© eurosport.ru, Алексей Андронов

Российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал назначение Александра Хацкевича на пост главного тренера «Динамо».

- Еще совсем недавно Александр Хацкевич и Сергей Ребров играли за «Динамо» вместе. Оба были для клуба знаковыми игроками, хотя, Реброву, конечно, славы доставалось больше, он ведь играл за сборную. Но теперь белорус, постоянно живущий в Киеве – меняет легенду украинского футбола в главном клубе города. Что все это означает?

Сергей Ребров за годы игровой и тренерской карьеры накопил самый разный опыт, и когда «Динамо» от Олега Блохина досталось ему - оказался в крайне сложной фазе украинской жизни. Он начал ярко и мощно, обыгрывая «Шахтер», вернув в Киев чемпионство, а затем и подтвердив его. Однако все это время сильно слабел и менялся украинский чемпионат. «Динамо» покидали легионеры, команда интенсивно менялась. Последний сезон Реброву совсем не удался (надо отметить, что прибавил и «Шахтер», сменивший Мирчу Луческу на свежего Пауло Фонсеку). И это скорее была не вина Сергея, а «накрывшая» его объективная реальность.

Три года стресса для тренера, который впервые работает самостоятельно, - непростое испытание. Реброву нужно отдохнуть, и он это понимает. Думаю, долго без дела сидеть не будет, еще в прошлом сезоне у него было предложение из английской премьер-лиги (после того как Тони Пьюлис сменил «Вест Бромвич» на Китай), журнал «World soccer» ставил Реброва на 35-е место среди клубных тренеров мира. Возможно, отпуск и стажировки будут, но затем чемпиона России-2008 снова потянет к работе.

Выбор президентом «Динамо» Игорем Суркисом Александра Хацкевича легко угадывался. Сейчас киевлянам не до иностранных тренеров (да и были из них в команде только Семин и Газзаев), почти все украинские варианты киевляне уже пробовали. Хацкевич - свободен, отдохнул после сборной, регулярно видит «Динамо», и имеет собственное представление о том, как оно должно выглядеть. Он уже трудился в клубной системе, прекрасно представляет себе ее устройство, особенно в части работы с юношами - с учетом того, что больших приобретений «Динамо» за рубежом делать не будет, это весьма актуально. При этом Хацкевич уже имеет и опыт работы с сборной, играл с такими командами, как Испания, Голландия и Франция. Карьеру в сборной ему испортил Люксембург, а также стремление белорусской федерации футбола экономить средства. Александра не надо подозревать в альтруизме, но полагаю, что для Игоря Суркиса это еще и довольно экономичный выбор.

Одно из немногих сходств Хацкевича и Реброва - работа с испанскими помощниками. Сейчас, правда, штаб «Динамо» сформировали Олег Лужный, Максим Шацких, и Михаил Михайлов. Возможно, если это будет нужно тренеру - штаб расширится. Сейчас главное для «Динамо» - разобраться с группой игроков, которые принадлежат клубу, но последнее время за него не играют. И если с Артемом Кравцом все решено («Никаких больше аренд» - дословная цитата от Игоря Суркиса), то будущее Артема Громова, Александра Гладкого, и некоторых других - загадка. Если что-то и не получалось у Реброва в последнее время - то селекция. Эти футболисты ничего не дали «Динамо», по словам Хацкевича он знает, как усилить «Динамо», вывести команду в групповой турнир Лиги чемпионов (финал которой состоится в столице Украины), а в перспективе - вернуть чемпионство в Киев.

 

Источник — Советский спорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 03.06.2017 10:13
    -4
    "Он начал ярко и мощно, обыгрывая «Шахтер»" - когда это было ? Наверное влететь дважды по 0-3 от Шахтера теперь называется " ярко и мощно, обыгрывая «Шахтер»"
    Ссылка
    Tyigena
    Tyigena, 03.06.2017 10:16
    +1
    ну пипец-где про динамо или реброва -там сразу многоликий уепан всплывает-как тут не вспомнить "вспомни про омно-вот и оно"?
    так как жизнь половая вадо-1976,тьфу неодыкватенко или как ты себя еще называешь?
    когжа же ты захлебнешься омном,которым тут изрыгаешь?
    Ссылка
    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 03.06.2017 10:20
    -5
    Tyigena, 03.06.2017 10:16
    ну пипец-где про динамо или реброва -там сразу многоликий уепан всплывает-как тут не вспомнить "вспомни про омно-вот и оно"?
    так как жизнь половая вадо-1976,тьфу неодыкватенко или как ты себя еще называешь?
    когжа же ты захлебнешься омном,которым тут изрыгаешь?
    Дебилоид ,кому нахрен нужно твое дырнамо вместе с "чемпионом всея россия" 2008 - Ребровым ? Этот ватный недокоментатор упомянул в своем высере великий Шахтер ,вот поэтому я и ответил ему !
    Ссылка
    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 03.06.2017 10:23
    -4
    Tyigena, 03.06.2017 10:16
    ну пипец-где про динамо или реброва -там сразу многоликий уепан всплывает-как тут не вспомнить "вспомни про омно-вот и оно"?
    так как жизнь половая вадо-1976,тьфу неодыкватенко или как ты себя еще называешь?
    когжа же ты захлебнешься омном,которым тут изрыгаешь?
    Ты лучше мне расскажи почему дырнама с карпатами обосрались и отказываются в Мариуполе играть ? Патриотизм закончился ? Зато на футболках вышиванки намалювали ,и гимн громче всех орут !
    Ссылка
    Tyigena
    Tyigena, 03.06.2017 10:24
    0
    WADO-1976, 03.06.2017 10:20
    Tyigena, 03.06.2017 10:16
    ну пипец-где про динамо или реброва -там сразу многоликий уепан всплывает-как тут не вспомнить "вспомни про омно-вот и оно"?так как жизнь половая вадо-1976,тьфу неодыкватенко или как ты себя еще называешь?когжа же ты захлебнешься омном,которым тут изрыгаешь?

    Дебилоид ,кому нахрен нужно твое дырнамо вместе с "чемпионом всея россия" 2008 - Ребровым ? Этот ватный недокоментатор упомянул в своем высере великий Шахтер ,вот поэтому я и ответил ему !
    опездл многоликий,он про реброва говорил ,а твой шахтер,нужен был для связки слов,и еще ты слюной своей не брызгай на меня "семемесячны" тебе обломится,насчет кому нужно это про тебя отсоса-Че нервничаешь? Мальчики не хотят девочку?
    так что ,ты сегодня кто сущесво опущенное?
    Ссылка
    Tyigena
    Tyigena, 03.06.2017 10:27
    -1
    WADO-1976, 03.06.2017 10:23
    Tyigena, 03.06.2017 10:16
    ну пипец-где про динамо или реброва -там сразу многоликий уепан всплывает-как тут не вспомнить "вспомни про омно-вот и оно"?так как жизнь половая вадо-1976,тьфу неодыкватенко или как ты себя еще называешь?когжа же ты захлебнешься омном,которым тут изрыгаешь?

    Ты лучше мне расскажи почему дырнама с карпатами обосрались и отказываются в Мариуполе играть ? Патриотизм закончился ? Зато на футболках вышиванки намалювали ,и гимн громче всех орут !
    недоносок,я тебе расскажу кто ты есть ,а есть ты дерьмо многоликое ,вечно сопливое и ноющее! и ко мне ты тело должно обращаться на "вы" и шопотом! если поняло моргни тело
    Ссылка
    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 03.06.2017 10:29
    -1
    Tyigena, 03.06.2017 10:27
    WADO-1976, 03.06.2017 10:23
    Tyigena, 03.06.2017 10:16 ну пипец-где про динамо или реброва -там сразу многоликий уепан всплывает-как тут не вспомнить "вспомни про омно-вот и оно"?так как жизнь половая вадо-1976,тьфу неодыкватенко или как ты себя еще называешь?когжа же ты захлебнешься омном,которым тут изрыгаешь? Ты лучше мне расскажи почему дырнама с карпатами обосрались и отказываются в Мариуполе играть ? Патриотизм закончился ? Зато на футболках вышиванки намалювали ,и гимн громче всех орут !

    недоносок,я тебе расскажу кто ты есть ,а есть ты дерьмо многоликое ,вечно сопливое и ноющее! и ко мне ты тело должно обращаться на "вы" и шопотом! если поняло моргни тело
    https://youtu.be/IYtVFNhDdVo
    Ссылка
    Tyigena
    Tyigena, 03.06.2017 10:31
    -1
    WADO-1976, 03.06.2017 10:29
    Tyigena, 03.06.2017 10:27
    WADO-1976, 03.06.2017 10:23 Tyigena, 03.06.2017 10:16 ну пипец-где про динамо или реброва -там сразу многоликий уепан всплывает-как тут не вспомнить "вспомни про омно-вот и оно"?так как жизнь половая вадо-1976,тьфу неодыкватенко или как ты себя еще называешь?когжа же ты захлебнешься омном,которым тут изрыгаешь? Ты лучше мне расскажи почему дырнама с карпатами обосрались и отказываются в Мариуполе играть ? Патриотизм закончился ? Зато на футболках вышиванки намалювали ,и гимн громче всех орут ! недоносок,я тебе расскажу кто ты есть ,а есть ты дерьмо многоликое ,вечно сопливое и ноющее! и ко мне ты тело должно обращаться на "вы" и шопотом! если поняло моргни тело

    https://youtu.be/IYtVFNhDdVo
    -так что опущенное,зоб сперло?
    все что ты можешь уепан многоликий,это разную куйню выкладывать-иди мультики смотри ,опарышь сопливый
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 03.06.2017 10:32
    +1
    WADO-1976, 03.06.2017 10:20
    Tyigena, 03.06.2017 10:16
    ну пипец-где про динамо или реброва -там сразу многоликий уепан всплывает-как тут не вспомнить "вспомни про омно-вот и оно"?так как жизнь половая вадо-1976,тьфу неодыкватенко или как ты себя еще называешь?когжа же ты захлебнешься омном,которым тут изрыгаешь?

    Дебилоид ,кому нахрен нужно твое дырнамо вместе с "чемпионом всея россия" 2008 - Ребровым ? Этот ватный недокоментатор упомянул в своем высере великий Шахтер ,вот поэтому я и ответил ему !
    "вєлікій шахтьор"?? ну ти тупиздятіна...
    Ссылка
    Tyigena
    Tyigena, 03.06.2017 10:42
    +2
    давно известно,что Андронов болелбщик динамо,ну высказал чел своё мнение о Реброве ,не пля должно обязательно выползти вонючее существо вадо-адыкватенко и вякнуть омном! пля да еще вякнуть"вчликий шахтер"
    пипец "великий"
    в чем величие?обычный среднестатистический европейский клуб,не более-великие это Бавария,Реал,Барселона,Аякс!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.