Назар ВИЗДРИК: «Карпати мають змагатися за призові місця»

Молодий захисник «Карпат» Назар Виздрик, який вперше зіграв за головну команду, поділився враженнями від свого дебюту, а також підвів підсумок сезону для львівського клубу.

- Назаре, розкажи, що ти відчував, коли дебютував за основу «Карпат» в матчі проти «Зірки»? Які емоціі переживав під час виходу на поле?

- Було легке хвилювання безпосередньо перед виходом на поле. Але як тільки я перетнув білу лінію і увійшов в гру, воно відразу зникло. Про себе подумав: я ж все життя тренувався, щоб одягнути футболку першої команди, і ось це сталося! Звісно, це незабутні відчуття. Вийшовши на поле, одразу відкинув всі хвилювання і намагався максимально допомогти портнерам по команді. На той момент хлопці вже відбігали 70 хвилин, а я вийшов свіжим і хотів бути корисним, нам необхідно було втримати концентрацію і довести гру до логічного завершення.

- До цієї гри ти декілька разів потрапляв до заявки головної команди. Як відбувався цей процес поступового підходу до «основи»?

- На зборах в Туречині я грав у матчах за першу команду. В ході сезону періодично тренувався з основою, і під кінець чемпіонату це ставало все частіше і частіше. Вперше дізнався про потрапляння до заявки першої команди в Запоріжжі, ми тоді приїхали з молодіжкою грати проти «Зорі». Адміністратор мені повідомив про те, що я буду в заявці на виїздний матч против «Дніпра». Саме це стало для мене додатковим стимулом, після чого в тій грі ми здолали «Зорю» 0-1 і практично гарантували собі бронзові медалі молодіжної першості. Я дуже вдячний тренерам за можливість проявити себе на фоні гравців такого класу, які є в «Карпатах». І ще окремо хочу подякувати Олександру Чижевському за довіру і стабільну ігрову практику, що суттєво посприяло моєму дебюту.

- Як вважаєш, гра проти «Зірки» - вдалий момент для дебюту? Турнірні завдання вже вирішені, але з другого боку це був принциповий поєдинок для вас, адже тричі в сезоні «Карпати» поступилися кропивничанам…

- Я дуже довго чекав цього моменту, так як дуже хотілося вийти на поле. Звісно, прагнули взяти реванш за попередні ігри, тому, вважаю, що цей матч цілком підходив для того, щоб дебютувати в УПЛ.

- Що скажеш про саму гру? Сценарій вийшов доволі цікавим, і, що найголовніше, з щасливим завершенням!

- Перемога є перемога. Пропущений гол, скоріше, випадковість. Хлопці проявили характер, перевага була на нашому боці по ходу гри. Тому, вважаю, що виграли заслужено. Так, всі турнірні питання були вже вирішені, але попри це, мотивація були присутня. Грали в своє задоволення і для вболівальників. Хочеться, щоб в наступному сезоні на стадіон приходило більше людей.

- Як вцілому оціниш цей сезон для «Карпат»? Було багато проблем, зняття очок, трансферний бан, але ви все одно змолги залишитися в УПЛ!

- Така команда, як «Карпати», має не боротися за виживання, а змагатися за призові місця! Попри всі негаразди, ми в цьому сезоні показали характер і залишилися у вищій лізі. Негативні моменти зробили нас тільки сильнішими. Думаю, далеко не всі команди можуть похвалитись таким боєвим духом і характером, який мають «Карпати»! Саме ці якості, перш за все, стали ключовими для нас в цьому сезоні.

- Попереду відпустка, як плануєш провести цей час?

- В першу чергу, треба закрити сесію. До початку зборів треба встигнути відпочити і максимально набратися сил, тому що літні збори завжди важчі. Можливо, вдастся на 3-4 дні поїхати в Карпати або Шацьк.

Олександр НАГОЛЮК