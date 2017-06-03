Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Финны всегда пытаются навязывать свой футбол»

Полузащитник сборной Украины поделился ожиданиями о предстоящем поединке квалификации ЧМ-2018 против сборной Финляндии и товарищеском матче против сборной Мальты.
- Финляндия - это действительно хорошая команда, которая всегда пытается навязывать противнику свой футбол. Многие финские игроки выступают в европейских чемпионах. В частности, мой партнер по Генку левый защитник Йере Уронен должен сыграть в этом поединке. Финны выступят дома, поэтому из кожи вон лезть будут, чтобы победить, но у нас своя задача, и сборная Украины попытается сделать все, чтобы закончить поединок с максимальным для себя результатом.
Мальта? Здесь можно попробовать поэкспериментировать, чтобы во всеоружии подойти к официальному поединку. Но это не значит, что в игре с мальтийцами мы не будем стремиться к максимальному результату. 6 июня обязательно нужно победить.
Источник — zbirna.com
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