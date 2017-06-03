Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Финны всегда пытаются навязывать свой футбол»

Полузащитник сборной Украины - о предстоящих матчах команды Андрея Шевченко

  • 03.06.2017 09:09
  • 124 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины поделился ожиданиями о предстоящем поединке квалификации ЧМ-2018 против сборной Финляндии и товарищеском матче против сборной Мальты.

- Финляндия - это действительно хорошая команда, которая всегда пытается навязывать противнику свой футбол. Многие финские игроки выступают в европейских чемпионах. В частности, мой партнер по Генку левый защитник Йере Уронен должен сыграть в этом поединке. Финны выступят дома, поэтому из кожи вон лезть будут, чтобы победить, но у нас своя задача, и сборная Украины попытается сделать все, чтобы закончить поединок с максимальным для себя результатом.

Мальта? Здесь можно попробовать поэкспериментировать, чтобы во всеоружии подойти к официальному поединку. Но это не значит, что в игре с мальтийцами мы не будем стремиться к максимальному результату. 6 июня обязательно нужно победить.

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.