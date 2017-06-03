ТМ. Франция разгромила Парагвай

Сегодня состоялись два контрольных поединка. Сборная Северной Ирландии благодаря быстрому голу одолела новозеландцев, готовящихся к Кубку Конфедераций.
Северная Ирландия – Новая Зеландия - 1:0
Гол: 1:0 – Бойс, 6.
Северная Ирландия: Макговерн (Кэрролл, 84), Эванс, Флэнаган, Маклафлин, Хьюз, Даллас (Пэйтон, 74), Норвуд, Ланд (Дэвис, 46), Брант (Фергюсон, 46), Бойс (Лаферти, 46), Мадженнис (Маккартан, 83).
Новая Зеландия: Маринович, Дюрэнт, Смит, Дойл (Уинн, 72), Бокселл, Льюис (Туилома, 46), Колви (Барбарусес, 63), Рохас (Пэттерсон, 63), Томас (Смелц, 79), Вуд, Макглинчи.
Предупреждение: Дюрэнт (87).
Французы разгромили сборную Парагвая. Хет-триком отметился Оливье Жиру, а окончательный счет установил Антуан Гризманн, принявший решение остаться в мадридском «Атлетико».
Франция – Парагвай - 5:0
Голы: 1:0 – Жиру, 6; 2:0 – Жиру, 13; 3:0 – Жиру, 69; 4:0 – Сиссоко, 76; 5:0 – Гризманн, 77.
Франция: Льорис, Косьельни, Менди (Динь, 67), Сидибе, Умтити, Погба (Канте, 46), Матюиди, Пайет (Лемар, 46), Гризманн (Товен, 80), Жиру (Ляказетт, 73), Дембеле (Сиссоко, 46).
Парагвай: Сильва, Патиньо (Самудио, 46), Алонсо, Вальдес, Гомес, Агиляр, Айяла (Паредес, 63), Ромеро (Франко, 77), Итурбе (Рамирес, 46), Бенитес (Диас, 46), Сантандер (Бенитес, 58).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.