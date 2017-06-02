Зинедин ЗИДАН: «Мы всегда фавориты, хотя в финалах фаворитов нет»

Массимилиано Аллегри рассказал, что его «Ювентус» весь сезон готовился к матчу с «Реалом», который, по словам Зинедина Зидана, знаком с давлением и не станет ничего менять.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри:

- Завтра мы будем играть спокойно и безмятежно. Мы целый год работали ради этого. Будет нелегко, ведь «Реал» - действующий победитель, но мы знаем, чему научились за год, и постараемся показать чуточку больше, чем мадридцы.

Мы целый год работали в поте лица. Все трофеи, которые мы завоевали, все победы, которых мы добились, - это только репетиция перед завтрашним финалом. Мы должны выиграть. Мы можем это сделать, мы на это способны. Но нужно сохранять спокойствие и уверенность в том, что нам по силам завоевать этот трофей.

В 2015 году мы заслуженно вышли в финал, однако вместе с тем, возможно, не были столь уверены в себе и мотивированы после нескольких невыразительных розыгрышей Лиги чемпионов. В финал мы попали неслучайно, но победы не ждали. В этот раз по-другому. В прошлом сезоне мы выглядели очень хорошо, однако на последних минутах уступили «Баварии». Мы прогрессируем постепенно. Сейчас все совершенно иначе.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан:

- Мы проделали огромный объем работы в этом сезоне - выиграли чемпионат и дошли до финала Лиги чемпионов. Подготовка - это главное, что нужно было сделать. И мы подготовились. В футболе нужно отдавать все силы. Мы проиграли много матчей, так что я хорошо знаком с поражениями. То же самое касается «Ювентуса». Постараемся показать свою игру. Знаем, что нам будет противостоять прекрасная команда. Все любители футбола хотят увидеть хороший финал.

Мы хорошо знакомы с давлением. Мы всегда фавориты, хотя в финалах фаворитов нет. Шансы равны. Возможно все. Я жду открытой игры от обеих команд. Я играл в Турине, играл в «Ювентусе», знаком с катеначчо, но это не про «Юве». Жду игры на встречных курсах.

Криштиану хороший человек, он заботливый и переживает за других. Он не устает побеждать. Ему всегда мало. Он хочет выигрывать всегда, даже на тренировках. У него это в крови. Роналду прирожденный лидер, особенно на поле.

Не собираемся ничего менять вообще. Мы поговорим о предстоящем матче, и на этом все. Ничего не изменится и не должно меняться. Мы будем делать то, что делали всегда, а дальше посмотрим.