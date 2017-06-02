Леонид Кучук прибыл на переговоры с Ростовом

Футбольный клуб «Ростов» вступил в решающую фазу переговоров с белорусским тренером Леонидом Кучуком. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, 57-летний специалист, являющийся основным кандидатом на пост наставника желто-синих, прилетел в Ростов-на-Дону утром 2 июня. Вместе с ним из Москвы прибыл бывший сотрудник селекционного отдела «Ростова», один из наиболее влиятельных персонажей российского футбола — Алексей Рыскин.

От комментариев кандидат на должность главного тренера «Ростова» отказался.

Ранее он возглавлял российские «Салют», «Кубань» и «Локомотив». В Украине белорус становился тренером года в сезоне-2011/12, когда впервые в истории вывел в Лигу Европы киевский «Арсенал». Напомним, 15 января 2017-го Кучук стал тренером каменской «Стали», с которой финишировал на 8-м месте.