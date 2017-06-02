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Евгений ШАХОВ: «Нам нужна только победа в матче с Финляндией»

Хавбек сборной Украины - о предстоящем поединке отбора чемпионата мира

  • 02.06.2017 23:08
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  • 1 комментария
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dynamo.kiev.ua. Евгений Шахов
© dynamo.kiev.ua. Евгений Шахов
Полузащитник сборная Украины Евгений Шахов во время сегодняшней открытой тренировки национальной команды поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с Финляндией в рамках отборочного цикла ЧМ-2018.
 
— Очень рад вернуться в расположение сборной Украины. В эмоциональном плане все чувствуют себя хорошо, ждем предстоящих двух поединков, особенно, с командой Финляндии. С Мальтой у нас будет непосредственно подготовительная игра к матчу отборочного цикла. Перед нам стоят серьезные задачи, которые нужно выполнять. Выбора нет — нам нужна только победа в матче с Финляндией. Впрочем, мы всегда должны только побеждать, в независимости от того, товарищеская ли это игра или нет.
 
Думаю, сборная Мальты — хороший соперник для того, чтобы должным образом подготовиться к встрече с финнами. Для тренеров это будет отличная возможность получить ту или иную информацию по каждому футболисту, — сказал Шахов.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    halt12
      halt12, 02.06.2017 23:32
    0
    Очень надеюсь что у тренера-дебила хватит ума поставить на игру с финами демонстрирующего великолепную игру Евгения Шахова вместо проплаченного Ахметовым блондинко, "замечательно играющего без мяча". За все игры сборной начиная с ЧЕ во Франции (и во всех он играл!) белобрысое чудо Коваленко запомнился всего лишь как меченая молекула в броуновском движении.
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