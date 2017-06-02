Евгений ШАХОВ: «Нам нужна только победа в матче с Финляндией»

Полузащитник сборная Украины Евгений Шахов во время сегодняшней открытой тренировки национальной команды поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с Финляндией в рамках отборочного цикла ЧМ-2018.

— Очень рад вернуться в расположение сборной Украины. В эмоциональном плане все чувствуют себя хорошо, ждем предстоящих двух поединков, особенно, с командой Финляндии. С Мальтой у нас будет непосредственно подготовительная игра к матчу отборочного цикла. Перед нам стоят серьезные задачи, которые нужно выполнять. Выбора нет — нам нужна только победа в матче с Финляндией. Впрочем, мы всегда должны только побеждать, в независимости от того, товарищеская ли это игра или нет.

Думаю, сборная Мальты — хороший соперник для того, чтобы должным образом подготовиться к встрече с финнами. Для тренеров это будет отличная возможность получить ту или иную информацию по каждому футболисту, — сказал Шахов.