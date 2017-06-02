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Оксфорд подписал контракт с новичком в Макдональдсе

Ресторан быстрого питания заменил клубный офис

  • 02.06.2017 22:50
  • 144 просмотров
  • 1 комментария
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twitter.com/OxCityFC
© twitter.com/OxCityFC

ФК «Оксфорд», выступающий в шестом дивизионе Англии, подписал новичка – Мэтта Паттерсона. Все бы ничего, но подписание контракта состоялось в самом обычном ресторане «Макдональдс»:
 

 

Источник — Sport.ua

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