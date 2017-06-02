Оксфорд подписал контракт с новичком в Макдональдсе

Если по такому принципу проводить чемп то например Скала или Тернополь если предоставят документы...

та кому потрібна ця старкувата футбольна каракатиця...? добре ,що в збірній більшє ,щось на нер...

Я не болею за Динамо уже давно и иногда позволяю себе довольно резкие высказывания в адрес клуба,...