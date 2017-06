Оксфорд подписал контракт с новичком в Макдональдсе

ФК «Оксфорд», выступающий в шестом дивизионе Англии, подписал новичка – Мэтта Паттерсона. Все бы ничего, но подписание контракта состоялось в самом обычном ресторане «Макдональдс»:



ICYMI | We are delighted to announce Matt Paterson has joined ahead of the 2017/18 season pic.twitter.com/SyUHAf5jiM