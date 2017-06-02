Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Василий УТКИН: «Манчини - болонка для ношения клубного шарфа»

Известный комментатор - о новом главном тренере «Зенита»

  • 02.06.2017 22:43
  • 520 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Eurosport. Василий Уткин
© Eurosport. Василий Уткин
Российский телеведущий Василий Уткин считает, что для Роберто Манчини будет позором, если он проиграет очное противостояние Массимо Каррере главному тренеру московского «Спартака».
 
«Видимо, Фурсенко и Манчини всё это время где-то вместе ходили. Они одновременно исчезли и вместе вернулись. Да, Манчини был выдающимся игроком, но он является идеальной болонкой для ношения клубного шарфа. 
 
Считаю, что Манчини нельзя назвать тренером, который гарантирует результат. Вот если Каррера накостыляет Манчини, то это будет окончательным позором для Роберто», - заявил Уткин.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.