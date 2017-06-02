Василий УТКИН: «Манчини - болонка для ношения клубного шарфа»

Российский телеведущий Василий Уткин считает, что для Роберто Манчини будет позором, если он проиграет очное противостояние Массимо Каррере главному тренеру московского «Спартака».

«Видимо, Фурсенко и Манчини всё это время где-то вместе ходили. Они одновременно исчезли и вместе вернулись. Да, Манчини был выдающимся игроком, но он является идеальной болонкой для ношения клубного шарфа.

Считаю, что Манчини нельзя назвать тренером, который гарантирует результат. Вот если Каррера накостыляет Манчини, то это будет окончательным позором для Роберто», - заявил Уткин.