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В следующем сезоне Шахтер сыграет с Динамо уже во 2-м туре

Состоялась жеребьевка очередного чемпионата УПЛ

  • 02.06.2017 22:20
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В следующем сезоне Шахтер сыграет с Динамо уже во 2-м туре

Сегодня на Общем собрании участников УПЛ состоялась жеребьевка сезона-2017/18. Новички лиги – «Мариуполь» и «Верес» встретятся между собой уже в первом туре. А во втором нас ожидает «украинское класико» - чемпион страны, «Шахтер», примет киевское «Динамо». Полностью календарь первого круга можно посмотреть здесь.

Схематически календарь выглядит так (картинка кликабельна):

Источник — Sport.ua

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