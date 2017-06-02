В следующем сезоне Шахтер сыграет с Динамо уже во 2-м туре

Сегодня на Общем собрании участников УПЛ состоялась жеребьевка сезона-2017/18. Новички лиги – «Мариуполь» и «Верес» встретятся между собой уже в первом туре. А во втором нас ожидает «украинское класико» - чемпион страны, «Шахтер», примет киевское «Динамо». Полностью календарь первого круга можно посмотреть здесь.
Схематически календарь выглядит так (картинка кликабельна):
Источник — Sport.ua
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