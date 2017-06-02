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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мы обязаны побеждать Финляндию»

Полузащитник сборной Украины - о матчах национальной команды и новом тренере «Динамо»

  • 02.06.2017 22:12
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dynamo.kiev.ua. Андрей Ярмоленко
© dynamo.kiev.ua. Андрей Ярмоленко
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко пообщался с журналистами после сегодняшней открытой тренировки национальной команды:
 
— Конечно, мы понимаем, насколько важна для нас игра с Финляндией. Будем готовиться самым серьезным образом, потому что нам нужна только победа. Мы играли с ними в Одессе. Это неуступчивая команда, бьется. Легко нам не было. А сейчас они еще и будут играть дома. Так что думаю — будет интересная игра. Но нам надо смотреть на свою игру. И если мы сыграем в тот футбол, в который просит нас сыграть тренерский штаб, то мы обязаны побеждать.
 
— Сегодня ваш клуб, «Динамо», объявил о назначении нового тренера — Александра Хацкевича. Какие ваши первые мысли в связи с этим?
— Я с Хацкевичем давно знаком. Считаю, что это хороший тренер, будет интересно с ним поработать. Надеюсь, в следующем году с ним мы станем чемпионами.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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