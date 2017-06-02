Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мы обязаны побеждать Финляндию»

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко пообщался с журналистами после сегодняшней открытой тренировки национальной команды:

— Конечно, мы понимаем, насколько важна для нас игра с Финляндией. Будем готовиться самым серьезным образом, потому что нам нужна только победа. Мы играли с ними в Одессе. Это неуступчивая команда, бьется. Легко нам не было. А сейчас они еще и будут играть дома. Так что думаю — будет интересная игра. Но нам надо смотреть на свою игру. И если мы сыграем в тот футбол, в который просит нас сыграть тренерский штаб, то мы обязаны побеждать.

— Сегодня ваш клуб, «Динамо», объявил о назначении нового тренера — Александра Хацкевича. Какие ваши первые мысли в связи с этим?

— Я с Хацкевичем давно знаком. Считаю, что это хороший тренер, будет интересно с ним поработать. Надеюсь, в следующем году с ним мы станем чемпионами.