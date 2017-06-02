Финал Лиги чемпионов обслужит бригада во главе с Феликсом Брыхом

Главным арбитром финала Лиги чемпионов УЕФА в Кардиффе между «Ювентусом» и «Реалом» будет Феликс Брых, который подчеркнул, что большое значение в поединках такого уровня имеют навыки управления людьми.

В 2014 году 41-летний немец обслуживал решающий поединок Лиги Европы УЕФА в Турине, где «Севилья» нанесла поражение «Бенфике». Теперь его ждет второй еврокубковый финал в карьере, и Брых готов справиться с таким серьезным вызовом.

«На таком уровне тебе нужно не только хорошо готовиться к матчу и быть в форме, но и уметь управлять людьми, ведь это является одним из важнейших аспектов судейства», - подчеркнул доктор юридических наук из Мюнхена.

«Ты работаешь бок о бок с 22 игроками и другими людьми, у каждого из которых свой характер, поэтому нужно уметь находить контакт со всеми этими характерами», - добавил он.

На стадионе «Национальный» в Кардиффе Брыху будут помогать несколько соотечественников - ассистенты рефери Марк Борш и Штефан Лупп, дополнительные ассистенты Марко Фритц и Бастиан Данкерт, а также резервный арбитр Рафаэль Фольтин. Четвертым рефери назначен Милорад Мажич из Сербии.

«Командная работа очень важна для судей. Мы много лет работали вместе, и это дает нам большое преимущество, - говорит Брых. - Это значит, что мы знаем, как каждый из нас поведет себя в той или иной ситуации. Мы не просто помогаем друг другу принимать верные решения. Мы заряжаем друг друга уверенностью и вдохновляем друг друга».

Брых начал обретать известность в 2004 году, когда стал судить матчи немецкой бундеслиги. В 2007-м он получил международную категорию ФИФА. Карьера арбитра началась для него в 18 лет. По словам немца, он чувствовал, что подходит для этой работы даже до совершеннолетия.

«Я был игроком, но получил серьезную травму и пошел в судейство, - вспоминает он. - Но еще в школе я судил матчи между классами, поэтому можно сказать, что я прикипел к судейству с младых ногтей».

«У меня не было кумиров среди судей, но я всегда внимательно следил за тем, как работают топовые арбитры, когда смотрел матчи по телевизору в былые годы, - продолжает Брых. - Я никогда никого не копировал. Мне было важно выработать свой собственный стиль».

Немец подчеркивает, что судейство сыграло важную роль в его жизни. «Профессия судьи оказала большое влияние на мою жизнь, - говорит он. - Она помогла мне стать лучше, ведь ты приобретаешь навыки управленца, учишься, как следить за собой и оставаться в форме».

Для Брыха огромное значение в работе рефери имеют забота об имидже футбола и защита игроков на футбольном поле. «Думаю, все, кто так или иначе связан с футболом, должны заботиться об имидже игры», - подчеркнул немецкий арбитр.

В молодости Брых сам любил посмотреть игры Лиги чемпионов, которые вызывали у него бурю эмоций. В Кардиффе же немец намерен сохранять предельную концентрацию.

«Когда мы будем стоять на поле и слушать гимн Лиги чемпионов, я со своей командой буду полностью сосредоточен на предстоящем матче, - говорит Брых. - Мы постараемся хорошо начать игру, потому что, как и в случае с игроками, таким образом у тебя появляется уверенность».

«Получить назначение на главный матч в европейском клубном футболе - большая честь, и я жду этой игры с нетерпением», - сказал в заключение рефери.