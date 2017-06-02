Антуан Гризманн остается в Атлетико

Эпопея Антуана Гризманна закончилась. Французский нападающий остается в мадридском «Атлетико». После двух недель противоречивых заявлений Антуан решил принять предложенный ему улучшенный контракт.

Три месяца назад Гризманн подписал новый контракт с клубом до 2021 года. Боссы «матрасников» изучили предложения всех клубов, охотившихся за французом, и предложили ему заработную плату выше, чем любой из конкурентов. Футболист подумал и согласился.