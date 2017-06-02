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Антуан Гризманн остается в Атлетико

Мадридский клуб решил повысить зарплату своему лидеру

  • 02.06.2017 21:48
  • 642 просмотров
  • 1 комментария
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DIARIO AS. Антуан Гризманн
© DIARIO AS. Антуан Гризманн
Эпопея Антуана Гризманна закончилась. Французский нападающий остается в мадридском «Атлетико». После двух недель противоречивых заявлений Антуан решил принять предложенный ему улучшенный контракт. 
 
Три месяца назад Гризманн подписал новый контракт с клубом до 2021 года. Боссы «матрасников» изучили предложения всех клубов, охотившихся за французом, и предложили ему заработную плату выше, чем любой из конкурентов. Футболист подумал и согласился.
 
Следующая цель руководства «Атлетико» - сохранение в команде Фернандо Торреса. Напомним, клубу запрещено покупать новых футболистов в течение двух ближайших трансферных окон.

Источник — As.com

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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 02.06.2017 22:06
    0
    Это хорошая новость для фанов!!!
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