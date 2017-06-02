Манчини хочет приобрести в Зенит Белотти

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини намерен пригласить в петербургскую команду форварда «Торино» Андреа Белотти.
Альтернативным вариантом станет 25-летний форвард «Саутгемптона» Маноло Габбьядини.
В сезоне-2016/17 Белотти забил 26 мячей и занял третье место в списке лучших бомбардиров Серии А.
Ранее сообщалось, что клуб намерен выручить за итальянца €100 млн.
Источник — Газета.ru
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