Манчини хочет приобрести в Зенит Белотти

Раз считают, что клуб не "добыл" гарантий подготовки ВСЕХ требований для команд Премьер...

Ничего, вот скатимся в рейтинге УЕФА место так на 15-20е, будем начинать меньшим числом клубов с ...

А что, по Десне вопрос был только по стадиону??