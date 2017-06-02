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Манчини хочет приобрести в Зенит Белотти

Альтернативой может стать Маноло Габбьядини

  • 02.06.2017 21:27
  • 142 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Chelseablues.ru. Андреа Белотти
© Chelseablues.ru. Андреа Белотти
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини намерен пригласить в петербургскую команду форварда «Торино» Андреа Белотти.
 
Альтернативным вариантом станет 25-летний форвард «Саутгемптона» Маноло Габбьядини.
 
В сезоне-2016/17 Белотти забил 26 мячей и занял третье место в списке лучших бомбардиров Серии А.
 
Ранее сообщалось, что клуб намерен выручить за итальянца €100 млн.

Источник — Газета.ru

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Комментарии
    airwolf77
    online
      airwolf77, 02.06.2017 21:35
    0
    что-то я не слышу лаптеногие вопли---типа,зачем нам гейропа,их тренер,вот же многоликие уроды
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