ОФИЦИАЛЬНО: Франк Кессье перешел из Аталанты в Милан

Франк Кессье - новый игрок «Милан». После прохождения медицинского обследования в клинике La Madonnina 20-летний ивуарийский полузащитник подписал с клубом контракт до 30 июня 2019 года.
«Россонери» арендовали Кессье на в «Аталанте» с обязательством выкупа. За клуб из Бергамо в минувшем сезоне хавбек провел 30 матчей в Серии A, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.
Источник — ФК Милан
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