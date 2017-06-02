Амкар расстался с Олегом Мищенко

27-летний украинский полузащитник Олег Мищенко, перешедший в «Амкар» в прошлом году на правах свободного агента из полтавской «Ворсклы», продолжит свою карьеру в другом клубе. Он провел за основной состав красно-черных один матч, а первую половину этого сезона отыграл в аренде в команде «Ильичевец» (Мариуполь).

- У нас не было ни малейших претензий к Олегу ни в тренировочном процессе, ни в быту, - говорит исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов. – В то же время, обсудив перспективы Олега в «Амкаре», мы оказались с ним единодушны в том, что лимит на легионеров едва ли позволит ему получить в нашей команде ту игровую практику, на которую Олег, как любой настоящий спортсмен, рассчитывает. Не могу не отдать ему должное – он поставил свои спортивные амбиции выше сиюминутных материальных интересов и предпочел скамейке запасных «Амкара» борьбу за место в основном составе другого клуба. Хочу поблагодарить Олега за совместную работу и от души желаю ему удачного продолжения карьеры.