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Амкар расстался с Олегом Мищенко

Украинец провел только один матч за российский клуб

  • 02.06.2017 20:42
  • 247 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Амкар. Олег Мищенко
© ФК Амкар. Олег Мищенко
27-летний украинский полузащитник Олег Мищенко, перешедший в «Амкар» в прошлом году на правах свободного агента из полтавской «Ворсклы», продолжит свою карьеру в другом клубе. Он провел за основной состав красно-черных один матч, а первую половину этого сезона отыграл в аренде в команде «Ильичевец» (Мариуполь).
 
- У нас не было ни малейших претензий к Олегу ни в тренировочном процессе, ни в быту, - говорит исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов. – В то же время, обсудив перспективы Олега в «Амкаре», мы оказались с ним единодушны в том, что лимит на легионеров едва ли позволит ему получить в нашей команде ту игровую практику, на которую Олег, как любой настоящий спортсмен, рассчитывает. Не могу не отдать ему должное – он поставил свои спортивные амбиции выше сиюминутных материальных интересов и предпочел скамейке запасных «Амкара» борьбу за место в основном составе другого клуба. Хочу поблагодарить Олега за совместную работу и от души желаю ему удачного продолжения карьеры.

Источник — ФК Амкар

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Комментарии
    demagle
      demagle, 02.06.2017 21:10
    0
    Невъе...нейшая НОВОСТЬ!
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 02.06.2017 21:32
    0
    кривоногие буряты,не умеют играть в футбол,нет смысла их учить,боярышник пусть свой жрут
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