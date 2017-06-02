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Олег Керчу переїхав у Канаду

Півзахисник «Буковини» виступатиме за ФК «Воркута»

  • 02.06.2017 20:29
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ФК Буковина. Олег Керчу
© ФК Буковина. Олег Керчу
Колишній капітан тернопільської «Ниви» Олег Керчу розпочав виступи у Канадській футбольній лізі за ФК «Воркута» з Торонто.
 
До останнього часу досвідчений півзахисник захищав кольори чернівецької «Буковини», що виступає у Першій лізі. Нагадаємо, Керчу вже має досвід виступів у Канаді – минулого року він провів 20 матчів за «Юкрейн Юнайтед» (Торонто).

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