Олег Керчу переїхав у Канаду

Колишній капітан тернопільської «Ниви» Олег Керчу розпочав виступи у Канадській футбольній лізі за ФК «Воркута» з Торонто.
До останнього часу досвідчений півзахисник захищав кольори чернівецької «Буковини», що виступає у Першій лізі. Нагадаємо, Керчу вже має досвід виступів у Канаді – минулого року він провів 20 матчів за «Юкрейн Юнайтед» (Торонто).
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