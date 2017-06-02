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Дулуб уехал в Беларусь и не собирается возвращаться в Карпаты

Белорусский тренер прибыл в Минск с намерением не возвращаться к работе во Львове

  • 02.06.2017 20:09
  • 1724 просмотров
  • 1 комментария
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Sport Arena. Олег Дулуб
© Sport Arena. Олег Дулуб
Ранее сообщалось, что Олег Дулуб и «львы» прекратят сотрудничество по завершении этого сезона. И хотя официально львовяне и белорус еще не попрощались, ситуация не изменилась — Дулуб не собирается оставаться в «Карпатах». Тренер уже покинул Украину, вернувшись домой в Минск и не думая о возвращении во Львов.
 
В Беларуси же Дулуб, вероятно, возглавит не чужие ему «Крумкачы», которые недавно остались без тренера. Уход Дулуба повлечет за собой расставание клуба с несколькими футболистами.
 
Напомним, Олег Дулуб возглавил «Карпаты» в начале октября минувшего года. Под руководством 51-летнего тренера «львы» провели 23 матча во всех турнирах, в которых добыли 7 побед при 7 ничьих и 9 поражениях с разницей мячей 25:28.
 
Тренерский штаб во главе с Дулубом смог сберечь для «Карпат» место в украинской Премьер-лиге на следующий сезон: команда заняла 10-е место в итоговой турнирной таблице.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 02.06.2017 21:18
    0
    Ситуация как у Динамо можно хоть сто раз поменять тренера но проблему это не решит! Ну а по Дулубу не плохо начал но по ходу сезона скатился к тому с чего начинал!
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