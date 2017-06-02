Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Месси откроет в Китае парк имени себя

Парк наподобие Диснейленда примет первых посетителей в 2019-м

  • 02.06.2017 19:56
  • 59 просмотров
  • 0 комментария
Метки
twitter.com/brfootball
© twitter.com/brfootball
Аргентинский нападающий «Барселоны» зарабатывает деньги не только на футбольном поле. В 2019-м в Китае откроется тематический парк - Мессиленд.
 
В создании парка, который уже позиционируется как «лучший в мире тематический парк», примут участие китайские и испанские фирмы. В нем будет 46 тыс. кв. м крытых сооружений и 12 тыс. кв. м игровых площадок. Основной «фишкой» будет виртуальное присутствие самого Месси – каждый желающий сможет принять участие в полноценной тренировке рядом со знаменитым аргентинцем.

 

Источник — Independent

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.