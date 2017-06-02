Месси откроет в Китае парк имени себя

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Президент Вереса: «Хочу, чтобы Десна прочитала регламент» 20:06 — Rybachuk Mihail Я болею за Верес. Радости с такого выхода мало... Но в чем виноват Верес, а если бы третьим был Г... 19:53 — stopor2016 Так вот за что стоял Евромайдан , а я терялся в догадках ...

ОФИЦИАЛЬНО: Верес сыграет в УПЛ вместо Десны 20:02 — Rybachuk Mihail Я болею за Верес. Радости с такого выхода мало... Но в чем виноват Верес, а если бы третьим был Г...

Сергей ЗАДИРАН: «Руководство Десны не говорит правду болельщикам» 20:02 — eolitic вообщем тем кто ничего не делает, но у него есть бумажки - можно, тем кто делает, но без бумажек ... 19:58 — Jackson Brooks Так это правильно, проблема не в ФФУ, не в требованиях UEFA, не в Вересе уж точно. Проблема тольк...