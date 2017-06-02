Месси откроет в Китае парк имени себя

Аргентинский нападающий «Барселоны» зарабатывает деньги не только на футбольном поле. В 2019-м в Китае откроется тематический парк - Мессиленд.
В создании парка, который уже позиционируется как «лучший в мире тематический парк», примут участие китайские и испанские фирмы. В нем будет 46 тыс. кв. м крытых сооружений и 12 тыс. кв. м игровых площадок. Основной «фишкой» будет виртуальное присутствие самого Месси – каждый желающий сможет принять участие в полноценной тренировке рядом со знаменитым аргентинцем.
Источник — Independent
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