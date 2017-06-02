Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

В помещении Вячеслава Малафеева полицейские нашли подпольное казино

Экс-вратарь «Зенита» утверждает, что сдает площади в аренду

  • 02.06.2017 19:43
  • 465 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Чемпионат. Вячеслав Малафеев
© Чемпионат. Вячеслав Малафеев
Очередной рейд по подпольным игровым залам в Петербурге закончился выносом рулетки и автоматов на Петроградской стороне. Так уж вышло, что площади принадлежат экс-вратарю «Зенита» Вячеславу Малафееву, поэтому полиция попросила у него данные арендатора.
 
Вечером 1 июня Следственный комитет Петербурга и оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД при поддержке сотрудников СОБР зашли в помещение на Корпусной улице, 9, литера А. Там ими были застигнуты врасплох три крупье, два охранника и пять игроков. В результате были конфискованы 24 игровых автомата, 5 покерных столов и одна рулетка. В кассе был обнаружен миллион рублей.
 
Любопытно, что во время мероприятий выяснилось, что эти площади  принадлежат знаменитому экс-вратарю «Зенита» Вячеславу Малафееву, который, как известно, является владельцем агентства недвижимости «М16», расположенного также в Петроградском районе.
 
Малафеев прибыл на место, дал объяснения, а ему было предложено привезти договор сдачи помещения в аренду.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.