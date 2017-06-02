Ігор Суркіс відкрив нове поле для юних динамівців на НТБ Нивки

У п'ятницю, 2-го червня, до звичного розпорядку дня на ДЮФШ «Динамо» ім. Валерія Лобановського додався важливий захід.

Тут, на НТБ «Нивки», відкрили нове поле з натуральним покриттям. Тепер вихованці клубної ДЮФШ можуть похвалитися новеньким смарагдовим газоном стандартного розміру, який підходить як для тренувань, так і для офіційних ігор.

Захід зібрав керівників клубу, тренерів, журналістів. В урочистій обстановці церемонію відкриття провели президент «Динамо» Ігор Суркіс, старший тренер ДЮФШ «Динамо» Олександр Іщенко, спортивний директор клубу Олексій Михайличенко та президент громадської організації «Ветерани ФК «Динамо» Київ» Володимир Мунтян, представивши поле громадськості.

За присутності учнів школи Ігор Суркіс здійснив перший символічний удар по м'ячу, а також під загальні схвальні вигуки продемонстрував своє вміння жонглювати м'ячем у будь-якому взутті.

Після цього всі учасники заходу попрямували до воріт, в яких стояли юні динамівські воротарі, й у невимушеній обстановці, із жартівливими коментарями пробили пенальті.

- Хочу побажати всім успіхів, стати, перш за все, справжніми чоловіками, гідними громадянами нашої країни, ну і, звичайно, хорошими футболістами, які будуть примножувати здобутки великого клубу «Динамо», - звернувся до вихованців школи президент «Динамо» Ігор Суркіс. - Не всі з вас стануть видатними футболістами, а поруч зі мною стоять, дійсно, великі гравці, які приносили славу нашому клубу. Вони тренувалися на цьому полі й виросли у великих майстрів - це Володимир Мунтян та Олексій Михайличенко. Також із вами працюють тренери Юрій Дмитрулін, Сергій Журавльов, Олександр Шпаков, який виховав Андрія Шевченка, Олег, Венглинський та багато інших - усі вони тренувалися на цьому полі. З плином часу воно стало непридатним, було прийнято рішення відновити його, щоб ви могли тренуватися на газоні високої якості. Також у вашому розпорядженні поля на базі в Кончі-Заспі, крім цього, ви будете по черзі жити та тренуватися у клубному літньому таборі.

- Ми починаємо з вами працювати на новому футбольному полі, яке було відкрито для того, щоб ви мали можливість ще більш якісно готуватися та виросли в хороших, класних футболістів, були затребувані в молодіжній команді та основному складі, радували вболівальників своєю прекрасною грою, - додав старший тренер ДЮФШ «Динамо» ім. Лобановського Олександр Іщенко.

Відзначимо, що в рамках розвитку інфраструктури клубу, і дитячо-юнацької школи зокрема, була проведена повна заміна старого поля, яке вірою та правдою служило дітям не одне десятиліття. Роботи тривали близько року, й тепер у розпорядженні школи буде абсолютно новий газон відмінної якості з найсучаснішою дренажною системою, а також автоматичною системою поливу.

Відзначимо, що на цьому полі академічні групи ДЮФШ «Динамо» готуватимуться до фінальних етапів ДЮФЛ, які пройдуть в червні - на початку липня в чотирьох містах України.