Сергей ЗАДИРАН: «Руководство Десны не говорит правду болельщикам»

Черниговская «Десна» не сыграет в Премьер-лиге. Клуб, занявший второе место в Первой лиге должен был повыситься в классе, однако не получил аттестат на участие и теперь в ПЛ будет стартовать третий призер Первой лиги, «Верес» из Ровно. Разразился скандал – «Десна» возмущена тем, что не сможет сыграть в высшем дивизионе, болельщики горячо обсуждают тему в соцсетях, а Николай Несенюк утверждает, что президент «Десны» Николай Чеботарев находится в розыске по подозрению в убийстве.

Ситуацию вокруг невыдачи аттестата для участия в Премьер-лиге черниговской «Десне» комментирует представитель Аттестационного подразделения Сергей Задиран.

— Сергей, расскажите, пожалуйста, почему «Десна» не получила аттестат?

— Я очень удивлен поведением руководства «Десны». Клуб апеллирует к эмоциям,говорит о плевке в душу, якобы убийстве черниговского футбола, угрожает прекращением финансирования, везет фанатов в Киев. Но руководство «Десны» не говорит болельщикам правду. А правда в том, что клуб сделал все возможное, чтобы не получить аттестат. «Десна» уводит разговор к вопросу об инфраструктуре. Но основная проблема в том, что клуб не предоставил никаких весомых аргументов о том, что ему хватит денег непрерывно участвовать в чемпионате. Это ключевой вопрос.



— Какие это должны были быть аргументы?

— Решение принимается на основании документов, которые предоставляет сам клуб и проверяет нанятый клубом аудитор. Согласно документам, полученным от «Десны», бюджет клуба в 2016 году составил около 20 тысяч евро. Подчеркну, это данные, предоставленные самим клубом в Аттестационный комитет. Как вы считаете, такой клуб может играть в элите? Нас постоянно мониторит УЕФА, вы представляете себе реакцию юристов УЕФА, когда они узнают, что в Премьер-лиге играет клуб с бюджетом в 20 тысяч евро? Для сравнения, минимальный бюджет клуба Премьер-лиги в завершившемся сезоне был не менее 300тысяч евро.



— «Десна» утверждает, что в Премьер-лиге у клуба мог бы быть бюджет в несколько десятков миллионов гривен.

— Это слова. В документах «Десны» – абсолютно другие, нереалистичные данные. Про бюджет в 20 тысяч евро я уже говорил. Но это далеко не единственное. Например, среднее количество сотрудников клуба в течение года – менее 10 человек. На поле играет 11 людей, а по документам в клубе нет и 10 – включая дворника и секретаря. Это нереально. Кто может поручиться, что такой клуб сможет доиграть до конца сезона?

Хочу подчеркнуть, что так, как раньше – уже не будет. После всех банкротств клубов и массовых невыплат зарплат игрокам нельзя продолжать играть по старым правилам. Мы тесно сотрудничаем с УЕФА, находимся под постоянным контролем и не можем закрывать глаза на явные нарушения регламента. Не всегда находятся идеальные решения, но в случае «Десны» положительное решение было просто невозможно. Это был бы позор.



— Разве у «Вереса» ситуация лучше?

— У«Вереса» намного более прозрачная административная структура, платятся налоги, достаточное финансовое обеспечение – все это подтверждается документами, причем суммы в десятки раз больше, чем у «Десны»! По финансовому и кадрово-административному критерию «Верес» смог снять все вопросы. Ровенчане подтвердили, что способны соответствовать требованиям ПЛ и по вертикали молодежных команд. А в документах «Десны» нет никакой информации о U-21 и U-19 – хотя это обязательные условия для участия в Премьер-лиге – а также где эти команды могли бы играть. У обоих клубов проблемы со стадионом, но «Верес» смог предоставить документальные гарантии по нему, а «Десна» то ли не смогла, то ли не захотела, то ли менеджеры клуба недостаточно квалифицированы – хотя их неоднократно привлекали к обучению вместе с клубами ПЛ.



— Но ведь общеизвестно, что «Десна» реконструирует стадион.

— Поймите, нам нужны документы. Мы не можем верить на слово. «Десна» не предоставила документы, которые подтвердили бы, что клуб то ли финансирует работы по реконструкции, то ли заключил договора с субподрядчиками.

Эта история началась не сегодня. С «Десной» мы мучаемся уже несколько лет. Общались, объясняли, пытались помочь. Просили – приведите документы в порядок, начинайте работать прозрачно, по правилам. Ведь если вы захотите взять в банке кредит на квартиру и покажете ежемесячный доход в 500 гривен – вам кредит не дадут. И это не заговор, просто вы должны подтвердить свою финансовую состоятельность. Аттестационный комитет заседал по «Десне» трижды. Потом документы рассматривал Апелляционный комитет. Это независимые друг от друга органы. Однозначный вывод – клуб не предоставил достаточных подтверждений, что сможет сыграть чемпионат ПЛ до конца. Причем по всем трем командам – взрослой и двум молодежным.



— И, все-таки, почему не пойти навстречу? Клуб по спортивному принципу доказал, что достоин играть в элите.

— Элита, как вы правильно говорите – это соревнование ведущих клубов страны. Это серьезный турнир, не чемпионат двора. Клубы Премьер-лиги находятся под постоянным мониторингом УЕФА. Сама Лига работает над продажей коммерческих прав на продукт, ищет спонсоров. Всем нужны гарантии, что чемпионат состоится, что все клубы смогут в нем беспрерывно участвовать. УЕФА нужны эти гарантии. Скажу больше, после первой же проверки УЕФА на нас могли бы наложить санкции, вплоть до лишения права аттестации клубов. Как мы можем так подставлять украинский футбол?

Спортивный принцип важен. Я был бы только рад, если бы все клубы, которые по спортивному принципу заслужили повышение в классе, без проблем проходили процедуру аттестации. Но в данном случае руководство «Десны» должно искать причины только в себе. Клуб заранеезнал о риске не получить аттестат, за несколько месяцев до апелляции – за это время можно было горы перевернуть, поверьте мне. И все равно «Десна» не сделала ничего, чтобы убедить комитет в своей состоятельности.

Это старая болезнь украинского футбола. Теперь нужно учиться работать прозрачно. Этого от нас требуют ФИФА и УЕФА, особенно когда дело касается высшего дивизиона. Надеюсь, сложившаяся ситуация будет поучительной для всех наших клубов – к профессиональному футболу надо относиться со всей серьезностью.