Олег ПРОТАСОВ: «Чи матиме Десна майбутнє без юнацьких команд?»

Технічний директор Федерації футболу України Олег Протасов прокоментував ситуацію, яка склалася з ФК «Десна»:

«Федерація футболу України завжди підтримуватиме чесну конкурентну боротьбу та загальноприйняті спортивні принципи, які сповідують і в ФІФА, і в УЄФА. У світовому футболі вони є ключовими. Але, основою будь-якого футбольного процесу є і міцний фінансовий та господарський фундамент. На жаль, протягом останніх кількох років у вітчизняному футболі відбулося дуже багато негативних процесів, пов'язаних з неналежним веденням справ у саме у спортивному господарстві. Як наслідок, ми втратили, і продовжуємо втрачати футбольні клуби з легендарною історією. Тому зараз настав час переглянути принципи співпраці з професіональними клубами в напрямку більшої прозорості та відповідності чітким вимогам.

Часи змінилися! Після всіх банкрутств і боргів по зарплатам в клубах, ми разом з УЄФА реформуємо український футбол. Як раніше, коли на серйозні порушення не зверталося уваги, вже не буде. За Україною пильно стежать з Європейської футбольної асоціації і разом ми маємо забезпечити дотримання правил і чистоту футболу.

Це, зокрема, стосується і ситуації з ФК «Десна». Рішення можуть бути болючими, але якщо вони вносять ясність у роботу всієї футбольної системи і йдуть їй на благо, то ці рішення потрібно приймати. Насамперед ми повинні турбуватися про майбутнє вітчизняного футболу. Успішний клуб – це не тільки основна команда, але й надійна організаційно-матеріальна база та дитячо-юнацька школа. Чи матиме клуб, в якого не сформовані юнацькі колективи, майбутнє в еліті українського футболу - питання риторичне.

ФФУ несе відповідальність за розвиток професіонального футболу і ми будемо неухильно виконувати всі рекомендації ФІФА та УЄФА. Лише в тісній співпраці з цими організаціями можливий вихід з кризи, в якій зараз перебуває український футбол, та поступове його одужання».