Андрей ШЕВЧЕНКО: «В Тампере нас ждет очень непростая игра»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке национальной команды к выездному матчу отбора ЧМ-2018 против сборной Финляндии, который состоится 11 июня.

— Перед тем, как вы начнете задавать вопросы, я скажу буквально несколько слов, - сказал Шевченко. – В сборной Украины есть дебютанты – Шепелев и Лунев, которые последними матчами за свои команды заслужили вызов в национальную команду. Я рад, что ребята к нам присоединились, желаю им удачи и достойно себя проявить в сборной.



— Никита Шевченко сыграл за «Шахтер» в этом сезоне всего пять матчей, в которых пропустил четыре мяча. Готов ли он защищать цвета сборной Украины?

— Я считаю, что он готов. Он всегда показывает достаточно хороший уровень, как в клубе, так и в сборной, когда он приезжает. Мы на него надеемся.



— Все ли уже присоединились сборной? Нет ли травмированных?

— Все ребята в хорошем состоянии. Есть небольшая проблема с Гармашем. Посмотрим, как он будет реагировать на нагрузки и определимся по нему. Надеемся, что все будет хорошо. Из-за травмы он пропустил последние матчи в клубе, сделал обследование.

— Как себя чувствует Руслан Малиновский? Была информация, что он получил травму…

— Малиновский приехал в сборную, никаких проблем у него нет.



— Обращаете ли вы внимание на Дмитрия Чигринского, который имеет постоянную игровую практику в Греции?

— Костяк сборной постоянно меняется. В первую очередь, мы исходим из того, как игроки выступают в своих клубах. Мы посчитали, что те защитники, которых мы вызвали, лучше подготовлены, лучше сыграны. Рад за Чигринского, что он имеет практику и стабильно выступает. Мы за ним следим.

— Появилась информация, что Рауль Рианчо может уйти в «Рубин». Это правда?

— (Смеется). Не знаю, откуда эта информация. Могу вам сказать, что Рауль заболел, он с температурой лежит дома. Я с ним разговаривал: как только спадет температураон вылетит в расположение сборной. От него я никаких разговоров об уходе никогда не слышал.

— Какое ваше отношение к натурализации?

— Натурализацией национальная команда заниматься не будет. Если игроки захотят играть в сборной Украины – они должны получить гражданство Украины и только после этого они могут попасть в сферу интересов сборной. Если есть желание играть за Украину – мы будем исходить от их решения.

— В Хорватии сборную Украины поддерживали «Вірні збірній», в Тампере сборную также ожидает внушительная поддержка. Что вы можете сказать болельщикам, который на автобусах проедут половину Европы, чтобы поддержать сборную Украины?

— Нас ждет очень тяжелая игра в Тампере. Она очень важна для нас. Сейчас каждая игра важна. Уверен, что ребята все делают, чтобы достичь положительного результата. Большое спасибо болельщикам, которые находят в себе силы поддержать команду. Постараемся сделать все, чтобы порадовать их.

— Мальта – одна из самых слабых европейских сборных. Какие задачи вы ставите в этом матче?

— Вы говорите, что Мальта - одна из самых слабых сборных, но я скажу, что она умеет обороняться. Как спарринг-партнер перед Финляндией, думаю, Мальта – хороший вариант для нас. Задачи? Хотим просмотреть ряд исполнителей, который в последнее время не играли, отработать разные варианты игры.

— Почему сборная Украины будет готовиться в Австрии, а не дома?

— Было договорено заранее, что матч с Мальтой состоится на нейтральном поле. Поэтому мы решили, чтобы не совершать дополнительных перелетов перед игрой с Финляндией готовиться в Австрии.

— В сборной Финляндии сменился главный тренер. В связи с этим ожидаете ли каких-то сюрпризов от финнов?

— Я на днях прочитал интервью нынешнего наставника сборной Финляндии. Он сказал, что вне зависимости от того, какое место занимает его команда, они будут в матче с нами играть только на победу. Уверен, что и ряд сюрпризов финны собираются нам преподнести. Но даже одни только слова наставника финской сборной, о которых я только что сказал, уже являются дополнительным раздражителем для наших футболистов.

— Александр Кучер недавно покинул «Шахтер». Ваш комментарий на этот счет? Как думаете, сможет ли он оставаться на уровне сборной, выступая вне «Шахтера»?

— Комментировать эту ситуацию должен клуб. Мы вызвали Сашу, потому что он показывает хороший футбол в «Шахтере» и находится в хорошей форме. Поэтому он заслуженно занимает место в обойме национальной команды. Мы на него рассчитываем в полной мере.

— Планируете ли вы смотреть финал Лиги чемпионов? И за кого будете болеть в этом поединке?

— Смотреть буду однозначно! И буду болеть за обе команды. Но в сердце хотелось бы, чтобы такой футболист как Джанлуиджи Буффон выиграл Лигу чемпионов. Так что мои симпатии будут на стороне «Ювентуса».