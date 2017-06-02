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Андрей ШЕВЧЕНКО: «В Тампере нас ждет очень непростая игра»

Наставник национальной команды – о старте подготовки к матчу отбора ЧМ-2018 против Финляндии

  • 02.06.2017 18:45
  • 1371 просмотров
  • 4 комментария
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Динамо от Шурика. Андрей Шевченко
© Динамо от Шурика. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке национальной команды к выездному матчу отбора ЧМ-2018 против сборной Финляндии, который состоится 11 июня.

—  Перед тем, как вы начнете задавать вопросы, я скажу буквально несколько слов, - сказал Шевченко. – В сборной Украины есть дебютанты – Шепелев и Лунев, которые последними матчами за свои команды заслужили вызов в национальную команду. Я рад, что ребята к нам присоединились,  желаю им удачи и достойно себя проявить в сборной.

—  Никита Шевченко сыграл за «Шахтер» в этом сезоне всего пять матчей, в которых пропустил четыре мяча. Готов ли он защищать цвета сборной Украины?
—   Я считаю, что он готов. Он всегда показывает достаточно хороший уровень, как в клубе, так и в сборной, когда он приезжает. Мы на него надеемся.

—  Все ли уже присоединились сборной? Нет ли травмированных?
—  Все ребята в хорошем состоянии. Есть небольшая проблема с Гармашем. Посмотрим, как он будет реагировать на нагрузки и определимся по нему. Надеемся, что все будет хорошо. Из-за травмы он пропустил последние матчи в клубе, сделал обследование.

—  Как себя чувствует Руслан Малиновский? Была информация, что он получил травму…
—  Малиновский приехал в сборную, никаких проблем у него нет.

—  Обращаете ли вы внимание на Дмитрия Чигринского, который имеет постоянную игровую практику в Греции?
—  Костяк сборной постоянно меняется. В первую очередь, мы исходим из того, как игроки выступают в своих клубах. Мы посчитали, что те защитники, которых мы вызвали, лучше подготовлены, лучше сыграны. Рад за Чигринского, что он имеет практику и стабильно выступает. Мы за ним следим.

—  Появилась информация, что Рауль Рианчо может уйти в «Рубин». Это правда?
— (Смеется). Не знаю, откуда эта информация. Могу вам сказать, что Рауль заболел, он с температурой лежит дома. Я с ним разговаривал: как только спадет температураон вылетит в расположение сборной. От него я никаких разговоров об уходе никогда не слышал.
 
—  Какое ваше отношение к натурализации?
—  Натурализацией национальная команда заниматься не будет. Если игроки захотят играть в сборной Украины – они должны получить гражданство Украины и только после этого они могут попасть в сферу интересов сборной.  Если есть желание играть за Украину – мы будем исходить от их решения.
 
—  В Хорватии сборную Украины поддерживали «Вірні збірній», в Тампере сборную  также ожидает внушительная поддержка. Что вы можете сказать болельщикам, который на автобусах проедут половину Европы, чтобы поддержать сборную Украины?
—  Нас ждет очень тяжелая игра в Тампере. Она очень важна для нас. Сейчас каждая игра важна. Уверен, что ребята все делают, чтобы достичь положительного результата. Большое спасибо болельщикам, которые находят в себе силы поддержать команду. Постараемся сделать все, чтобы порадовать их.
 
—  Мальта – одна из самых слабых европейских сборных. Какие задачи вы ставите в этом матче?
—   Вы говорите, что Мальта - одна из самых слабых сборных, но я скажу, что она умеет обороняться. Как спарринг-партнер перед Финляндией, думаю, Мальта – хороший вариант для нас. Задачи? Хотим просмотреть ряд исполнителей, который в последнее время не играли, отработать разные варианты игры.
 
—  Почему сборная Украины будет готовиться в Австрии, а не дома?
—  Было договорено заранее, что матч с Мальтой состоится на нейтральном поле. Поэтому мы решили, чтобы не совершать дополнительных перелетов перед игрой с Финляндией готовиться в Австрии.
 
— В сборной Финляндии сменился главный тренер. В связи с этим ожидаете ли каких-то сюрпризов от финнов?
— Я на днях прочитал интервью нынешнего наставника сборной Финляндии. Он сказал, что вне зависимости от того, какое место занимает его команда, они будут в матче с нами играть только на победу. Уверен, что и ряд сюрпризов финны собираются нам преподнести. Но даже одни только слова наставника финской сборной, о которых я только что сказал, уже являются дополнительным раздражителем для наших футболистов.
 
— Александр Кучер недавно покинул «Шахтер». Ваш комментарий на этот счет? Как думаете, сможет ли он оставаться на уровне сборной, выступая вне «Шахтера»?
— Комментировать эту ситуацию должен клуб. Мы вызвали Сашу, потому что он показывает хороший футбол в «Шахтере» и находится в хорошей форме. Поэтому он заслуженно занимает место в обойме национальной команды. Мы на него рассчитываем в полной мере.
 
— Планируете ли вы смотреть финал Лиги чемпионов? И за кого будете болеть в этом поединке?
— Смотреть буду однозначно! И буду болеть за обе команды. Но в сердце хотелось бы, чтобы такой футболист как Джанлуиджи Буффон выиграл Лигу чемпионов. Так что мои симпатии будут на стороне «Ювентуса». 

 

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

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Комментарии
    Александр Пахота
    online
      Александр Пахота, 02.06.2017 19:10
    -4
    "Натурализацией национальная команда заниматься не будет. Если игроки захотят играть в сборной Украины – они должны получить гражданство Украины"_____
    Нужно все наоборот! Мы должны Хотеть и привлекать их показывать хороший футбол, если мы хотим играть! С ваших слов Вам все равно как сборная будет играть( Вам важнее репутация своя(
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    SidorZalcman
      SidorZalcman, 02.06.2017 19:35
    -3
    в Тампере будет 1:1 со скрипом............
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    Amil Aliev
    online
      Amil Aliev, 02.06.2017 19:43
    -2
    Ой, а давайте сольем матч с Финляндией, чтобы не ехать на ЧМ в Россию, зато подготовимся у Евро следующему
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    SergiyKalita
    online
      SergiyKalita, 02.06.2017 20:06
    0
    Понятно что непростая игра!!! Так можно перед каждой игрой говорить...наоборот надо команду настраивать на победу, говорить что победа за нами. В кого тогда очки брать??????
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