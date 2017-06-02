Василий КОБИН: «Буду с гордостью вспоминать годы в Шахтере»

Теперь уже экс-защитник «Шахтера» Василий Кобин поделился воспоминаниями о времени, проведенном в команде, и обратился к болельщикам «горняков».

– Василий, восемь лет в «Шахтере», 16 трофеев – есть что вспомнить, есть чем гордиться?

– В клубе прошли лучшие годы моей карьеры. Много сезонов, много титулов. Конечно, с гордостью и радостью буду вспоминать это время. Помню, как в мае 2009 года во Львове смотрел по телевизору финал Кубка УЕФА, вместе со всей Украиной болел и радовался за «Шахтер». Но тогда и подумать не мог, что уже через месяц окажусь в донецкой команде. Я счастлив, что в моей жизни случился такой поворот и я провел здесь восемь лет.



– Партнеры в шутку называют тебя талисманом, потому что твой день рождения – 24 мая – совпадает с днем основания «Шахтера». Как к этому относишься?

– Действительно интересное совпадение, даже, можно сказать, судьба. Забавно, что с моим появлением в клубе мы за пять лет пять раз становились чемпионами, а когда я ушел в аренду в 2015 году, то команда осталась без золота. И тогда ребята сказали: «Вася, давай возвращайся! Потому что мы без тебя не можем выиграть». Но это, конечно, шутки, просто так совпало. До 2014 года мы выступали на «Донбасс Арене», чувствовали сумасшедшую поддержку трибун. Будь то матч чемпионата, Кубка, Лиги чемпионов или товарищеская игра – стадион всегда был заполнен, царила прекрасная атмосфера, люди искренне болели и переживали за команду. Нам это придавало уверенности, и «Шахтер» на «Донбасс Арене» побеждал любого соперника.



– Ты с «горняками» завоевал 16 трофеев, среди них шесть чемпионств. Какое золото было самым ярким и запоминающимся?

– Наиболее памятным стало чемпионство сезона – 2011/12. Весь год между нами и «Динамо» шла упорная борьба, накал был до последних туров. Весной мы отставали на несколько очков, однако на самом финише вырвали чемпионство. Но каждое золото, каждый Кубок и Суперкубок – это результат тяжелого труда. Вся команда работает целый год на тренировках, играет, чтобы порадовать болельщиков титулом. Не было ни одной награды, которая досталась нам легко. Любой трофей – уникальный и незабываемый.



– В нынешнем сезоне «Шахтер» с новым наставником Паулу Фонсекой сделал «золотой дубль». В чем секрет успеха?

– Вся команда очень хотела помочь Паулу Фонсеке успешно начать свой путь в клубе. Поэтому мы много работали, перенимали его идеи. Многое поменялось в тренировочном процессе и в игре. «Шахтер» стал более прагматичным и надежным в обороне. Фонсека изначально говорил нам, что его первая задача – наладить действия в защите. На протяжении всего года мы много внимания уделяли этому на тренировках. И результаты показывают, что «горняки» на правильном пути.



– Есть ли слова, которые желаешь адресовать клубу и болельщикам «Шахтера»?

– Я хотел бы поблагодарить всех, начиная с президента Рината Ахметова, осуществившего этот проект и построившего сильный клуб. Спасибо менеджменту, тренерскому штабу, всем работникам. Спасибо медицинской службе, помогавшей нам избегать травм и быстро восстанавливать здоровье. Хочу поблагодарить за эти годы всех футболистов, партнеров – они навсегда останутся моими друзьями. На протяжении многих лет мы были одной большой семьей, и я всегда буду рад встретиться с ними снова. И, конечно, благодарю всех фанатов за отличную поддержку и прекрасные эмоции, которые они нам дарили. Это и болельщики из Донецка, Донбасса, это и поклонники команды по всей Украине. В последние годы мы завоевали сердца многих по всей стране. «Шахтеру» желаю удачи в дальнейшем, желаю много побед, кубков, трофеев. И я уверен, что «горняки» вновь придут к триумфу в еврокубке.