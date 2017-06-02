Президент Вереса: «Хочу, чтобы Десна прочитала регламент»

Президент «Вереса» Алексей Хахлев прокомментировал принятие клуба в состав УПЛ вместо «Десны».

«Нас пригласили на голосование, которое состоялось, и сообщили о том, что большинством голосов УПЛ приняла в свои ряды.

Мы полностью готовы к УПЛ. Готовы составить конкуренцию на футбольном поле, в менеджменте, в маркетинге, принести в украинский футбол интригу и вернуть зрителей на стадион.

Я хочу, чтобы Десна прочитала документ, который называется «регламент», и понять, что все моменты, которые сегодня произошли, они произошли согласно процедуре и правилам. Собственно, за это и стоял Евромайдан. Мы должны жить по правилам», - сказал Хахлев.