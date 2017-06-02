Артур Мьюзик переиграл московский Спартак и пробился в полуфинал EWC!

Вице-чемпион Украины «Артур Мьюзик» одолел московский «Спартак» в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу и пробился в полуфинал турнира!

Хотя, начало для нашей команды было не очень приятным - уже на первой минуте игры Алексей Панченко головой переправил мяч в ворота Виталия Сидоренко и открыл счет.

Украинцы ответили в начале второго тайма, когда Иван Глуцкий дальним выстрелом при помощи рикошета от песка сравнял результат!

Через восемь минут Олег Зборовский заработал пенальти и уверенно его реализовал - 2:1!

А за несколько минут до завершения матча Зборовский выполнил свою фирменную бисиклету и установил окончательный счет в игре - 3:1 в пользу «Артур Мьюзик»!

Киевляне прошли в полуфинал Euro Winners Cup 2017, где в субботу, 3 июня сыграют против еще одной российской команды «Дельта».

Саратовская «Дельта» на стадии 1/8 финала выбила из борьбы чемпиона Украины «Гриффин», к тому же «Артур Мьюзик» и «Дельта» играли в одной группе в предварительном раунде и тогда наша команда уступила со счетом 3:5. Ждем реванш в полуфинале!

Другой же представитель Украины «Гриффин», который участвует в утешительном турнире за 9-16 места, уступил сегодня московскому «ЦСКА» 4:5. У наших отличились Алексей Ильичев (дважды), Юрий Щерица и Максим Войток.

Лев ГАЛУШКО