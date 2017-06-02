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Бюджет Вереса в Прем'єр-лізі складе 40 мільйонів гривень

Президент рівненського клубу запевнив, що ця сума може корегуватися тільки у сторону зростання

  • 02.06.2017 17:53
  • 909 просмотров
  • 3 комментария
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erve.ua. Алексей Хахлев
© erve.ua. Алексей Хахлев

Президент «Вереса» Олексій Хахльов повідомив, що бюджет рівненського клуба у сезоні 2016/17 складатиме як мінімум 40 мільйонів гривень.

За його словами, саме за такі цифри йшли домовленості із головним спонсором клубу ТМ «Лімо». Ця сума може корегуватися у сторону зростання.

Додамо, що у Першій лізі бюджет «Вереса» складав 15 мільйонів. Рівненська команда, за попередньою інформацією, гратиме на стадіоні «Авангард» у м. Луцьк.

Нагадаємо, що сьогодні «Верес» остаточно отримав право брати участь в Прем’єр-лізі сезону 2017/18.

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Комментарии
    topexpertintheworld
      topexpertintheworld, 02.06.2017 18:03
    0
    ой че то не верится или Беня снова в деле?)
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    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 02.06.2017 18:09
    0
    topexpertintheworld, 02.06.2017 18:03
    ой че то не верится или Беня снова в деле?)
    Чет сомневаюсь, что он будет 1.5 ляма $ отдавать. Там вроде говорили Мацола рулит.
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    sergsss85
    online
    sergsss85, 02.06.2017 18:33
    0
    Ой какие вы далекие.
    400 тис. членов НК Верес по 100 грн.
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