Бюджет Вереса в Прем'єр-лізі складе 40 мільйонів гривень

Президент «Вереса» Олексій Хахльов повідомив, що бюджет рівненського клуба у сезоні 2016/17 складатиме як мінімум 40 мільйонів гривень.

За його словами, саме за такі цифри йшли домовленості із головним спонсором клубу ТМ «Лімо». Ця сума може корегуватися у сторону зростання.

Додамо, що у Першій лізі бюджет «Вереса» складав 15 мільйонів. Рівненська команда, за попередньою інформацією, гратиме на стадіоні «Авангард» у м. Луцьк.

Нагадаємо, що сьогодні «Верес» остаточно отримав право брати участь в Прем’єр-лізі сезону 2017/18.