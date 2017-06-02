СУРКИС: «Мне импонируют взгляды Хацкевича, между нами полное доверие»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал назначение главным тренером команды Александра Хацкевича:

- Такие события, как назначение нового главного тренера команды – всегда исторические. Александр Хацкевич с сегодняшнего дня приступает к работе. У него есть амбиции и желание принести нашему клубу новые титулы, поставить хорошую, качественную игру. Надеюсь, у него все получится. Александр Николаевич принимает боеспособную команду, которую он хорошо знает, смотрел матчи «Динамо» на сборах, досконально знаком с нашими игроками. Естественно, все, что зависит от меня, по мере возможности, я буду делать, помогать, возможно, удастся усилить некоторые позиции. У нас есть хорошая молодежь, которую новый главный тренер также знает. Надеюсь, мы вернем себе те места, на которых всегда должно находиться киевское «Динамо».

- Почему вы остановились именно на кандидатуре Александра Хацкевича?

- Поскольку мне импонируют его взгляды на современный футбол, его видение, точно так же, как мне импонировали взгляды Реброва. И, считаю, что я не ошибся, поскольку он дал очень многое клубу, завоевал пять трофеев и вышел из группового этапа Лиги чемпионов в первом же сезоне – это говорит о многом.

Свой штаб Александр Хацкевич выбрал сам, он хочет разобраться, подобрал этих помощников, а мне, как президенту клуба, лишь остается поручить своим службам подписать с ними контракты.

Задачи, которые стоят перед командой – это, прежде всего, попадание в групповой этап Лиги чемпионов, выигрыш золотых медалей чемпионата и Кубка страны, словом, бороться за все трофеи, которые должны находиться в музее «Динамо». И Александр Николаевич с этими задачами согласился. Будем работать, и, надеюсь, все получится.

- На сколько лет подписан контракт?

- Соглашение рассчитано на два года – это наша совместная позиция. В контракте прописаны все условия, положенные в таком случае. Мы с Хацкевичем много лет проработали вместе, когда я был президентом клуба, а он – футболистом, также он работал в наших молодежных командах, и между нами полное доверие. Так что на счет контракта у нас не было никаких вопросов. На протяжении двух дней мы обсуждали, как сделать нашу команду сильнее, мощнее, чтобы наши болельщики, которые испытывают скепсис по поводу назначения нового главного тренера, поверили, что этот наставник принесет много нового и сделает так, что команда будет своей игрой радовать наших фанов.

- Была ли у вас беседа с Сергеем Ребровым? Как вы с ним расстались?

- Я всегда честен. Прежде, чем предложить должность Александру Хацкевичу, я предупредил его, что, если решение Сергея Реброва уйти было принято под влиянием эмоций после напряженного и тяжелого сезона, и он, остыв, выразит готовность продолжать работу, то мое предложение для него, будет неактуальным. Александр это понимал, он находится в хороших отношениях с Ребровым. Но у Сергея Станиславовича закончился контракт, и по определенным своим причинам он не захотел его продлевать. Я не устану повторять, что благодарен Реброву за честную позицию. Я работал с разными тренерами в «Динамо» - в основном, их приходилось увольнять. Никто не приходил и честно не говорил, что эта команда не может чего-то добиться, потому что все думали, прежде всего, о своей зарплате, а потом уже о команде. А Ребров мыслит как раз наоборот.