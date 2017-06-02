Александр ХАЦКЕВИЧ: «Есть уверенность, что все получится»

Новый главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич, подписав двухлетний контракт с клубом, дал первое интервью в новом качестве.

- Вы играли в «Динамо», затем тренировали молодежные команды клуба, с какими чувствами теперь вернулись сюда уже в новом качестве?

- Я уезжал из Киева всего на два года, на протяжении которых работал в сборной Белоруссии, но моя семья все время находилась здесь. В целом, я с 1996-го года живу в столице Украины, так что если это и можно назвать возвращением, то только в клуб. Эмоции? Конечно, небольшое волнение присутствует, все-таки, мы все живые люди. Но есть уверенность, что у нас все получится.

- Как долго вы размышляли над предложением возглавить «Динамо»?

- В первый раз мы встретились с президентом в понедельник, 29 мая, после его беседы с Сергеем Ребровым. На протяжении двух дней мы обсуждали детали, говорили о том, как сделать команду сильнее и вернуть веру и уважение, которые всегда были у клуба.

- Вы уже определились, кто войдет в ваш тренерский штаб?

- С некоторыми ребятами мы еще находимся в стадии переговоров, но уже почти все детали согласованы. Это будут Максим Шацких, Олег Лужный и Михаил Михайлов.

- Какие тренеры будут работать с молодежной и юношеской командами «Динамо»?

- Команду U-21 возглавит Юрий Мороз, которому будет помогать Сергей Федоров и Сергей Шматоваленко, а U-19 – Игорь Костюк, помощники – Андрей Анненков и Виталий Косовский.

- Вы хорошо знаете команду, следили за ее выступлениями. У вас уже есть какие-то идеи относительно усиления состава и других кадровых вопросов?

- Некоторые вопросы мы уже обсудили с Игорем Михайловичем. Более конкретно я смогу ответить после того, как команда вернется со сборов, и мы проведем специальную пресс-конференцию. Пока работаем по тому графику, который уже был составлен: команда собирается 19-го июня, одна группа работает в Киеве до 25 июня, а 26-го улетает на сбор в Австрию, где к команде присоединятся ребята, которые были задействованы в сборных своих стран.

- Вы планируете вносить какие-то изменения и нововведения, свои правила?

- Конечно, поменяются требования, ведь у каждого тренера свое видение. Но подробнее на этот счет смогу сказать уже после сборов.