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Александр ХАЦКЕВИЧ: «Есть уверенность, что все получится»

Новоиспеченній наставник «Динамо» – о деталях своего назначения

  • 02.06.2017 17:11
  • 1898 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Динамо Киев. Игорь Суркис и Александр Хацкевич
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис и Александр Хацкевич

Новый главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич, подписав двухлетний контракт с клубом, дал первое интервью в новом качестве.

- Вы играли в «Динамо», затем тренировали молодежные команды клуба, с какими чувствами теперь вернулись сюда уже в новом качестве?
- Я уезжал из Киева всего на два года, на протяжении которых работал в сборной Белоруссии, но моя семья все время находилась здесь. В целом, я с 1996-го года живу в столице Украины, так что если это и можно назвать возвращением, то только в клуб. Эмоции? Конечно, небольшое волнение присутствует, все-таки, мы все живые люди. Но есть уверенность, что у нас все получится.

- Как долго вы размышляли над предложением возглавить «Динамо»?
- В первый раз мы встретились с президентом в понедельник, 29 мая, после его беседы с Сергеем Ребровым. На протяжении двух дней мы обсуждали детали, говорили о том, как сделать команду сильнее и вернуть веру и уважение, которые всегда были у клуба.

- Вы уже определились, кто войдет в ваш тренерский штаб?
- С некоторыми ребятами мы еще находимся в стадии переговоров, но уже почти все детали согласованы. Это будут Максим Шацких, Олег Лужный и Михаил Михайлов.

- Какие тренеры будут работать с молодежной и юношеской командами «Динамо»?
- Команду U-21 возглавит Юрий Мороз, которому будет помогать Сергей Федоров и Сергей Шматоваленко, а U-19 – Игорь Костюк, помощники – Андрей Анненков и Виталий Косовский.

- Вы хорошо знаете команду, следили за ее выступлениями. У вас уже есть какие-то идеи относительно усиления состава и других кадровых вопросов?
- Некоторые вопросы мы уже обсудили с Игорем Михайловичем. Более конкретно я смогу ответить после того, как команда вернется со сборов, и мы проведем специальную пресс-конференцию. Пока работаем по тому графику, который уже был составлен: команда собирается 19-го июня, одна группа работает в Киеве до 25 июня, а 26-го улетает на сбор в Австрию, где к команде присоединятся ребята, которые были задействованы в сборных своих стран.

- Вы планируете вносить какие-то изменения и нововведения, свои правила?
- Конечно, поменяются требования, ведь у каждого тренера свое видение. Но подробнее на этот счет смогу сказать уже после сборов.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    And_er_son
    online
      And_er_son, 02.06.2017 17:38
    0
    Что ни говори, а читать уже интересней, дальше посмотрим))
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    Гордон Шамвей
      Гордон Шамвей, 02.06.2017 17:42
    +6
    Александр ХАЦКЕВИЧ: «Есть уверенность, что нихуя не получится»
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    Юра Синюк
      Юра Синюк, 02.06.2017 17:51
    +3
    Согласний шило на мило Реброва жалко вести команду без трансферної політики важко, Хацкевич себе в збірній показав,повне г.....
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