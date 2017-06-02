ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ: «Підтримав Верес, бо вони з правобережної України»

Генеральний директор «Карпат» Юрій Дячук-Ставицький озвучив причини, які спонукали його підтримати «Верес» під зібрання клубів УПЛ.
«Я голосував за «Верес», тому що це команда з правобережної України. З 10 областей нашого краю залишилася одна команда в УПЛ – це «Карпати». А колись в цих областях було 10 команд Вищої ліги.
Я був гравцем ФК «Верес» і народився на правобережній Україні, тільки через це я підтримав «Верес». У всіх інших питаннях рівненська і чернігівська команди були на рівних», - сказав Дячук-Ставицький.
Источник — #FootballHub
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Для этого надо было его выгнать ,чтоб теперь такое нести !
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