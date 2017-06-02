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ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ: «Підтримав Верес, бо вони з правобережної України»

Генеральний директор «Карпат» – про результати зібрання клубів УПЛ

  • 02.06.2017 16:26
  • 501 просмотров
  • 13 комментария
Метки
ФК Карпаты. Юрий Дячук-Cтавицкий
© ФК Карпаты. Юрий Дячук-Cтавицкий

Генеральний директор «Карпат» Юрій Дячук-Ставицький озвучив причини, які спонукали його підтримати «Верес» під зібрання клубів УПЛ.

«Я голосував за «Верес», тому що це команда з правобережної України. З 10 областей нашого краю залишилася одна команда в УПЛ – це «Карпати». А колись в цих областях було 10 команд Вищої ліги.

Я був гравцем ФК «Верес» і народився на правобережній Україні, тільки через це я підтримав «Верес». У всіх інших питаннях рівненська і чернігівська команди були на рівних», - сказав Дячук-Ставицький.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    lg
      lg, 02.06.2017 16:36
    +9
    бл%% что за треш ((
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    Сергей Дягель
      Сергей Дягель, 02.06.2017 16:37
    +5
    Л - Логика
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    Barlowold
    online
      Barlowold, 02.06.2017 16:40
    +6
    Кто таким овощам вообще даёт право голоса?
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    Aratt
      Aratt, 02.06.2017 16:41
    +2
    Старый маразматик. Хотя чего уж. Тот регион, откуда этот старпер, в большинстве своем всегда отличался неким шовинизмом
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    alex_rosch
    online
      alex_rosch, 02.06.2017 16:41
    +7
    Класний аргумент!!! Він взагалі з головою дружить?
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    reaktor1979
    reaktor1979, 02.06.2017 16:43
    +4
    Это какой-то пи..ец, тут смеяться или плакать?
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    acfred
    acfred, 02.06.2017 16:43
    +4
    еще один "спортивный" принцип ) посмешище ...
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    Сергей Запорожец
      Сергей Запорожец, 02.06.2017 16:46
    +4
    Мармзматик
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    WADO-1976
      WADO-1976, 02.06.2017 16:47
    +3
    Интересно ,чем их там Павелко "угощал" что они такой бред несут ?
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    Сергей Запорожец
      Сергей Запорожец, 02.06.2017 16:47
    +2
    Весомый аргумент
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    WADO-1976
      WADO-1976, 02.06.2017 16:50
    +4
    Коньков щас с молодой женой под столом качается с этого цирка !
    Для этого надо было его выгнать ,чтоб теперь такое нести !
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    Вячеслав Середа
      Вячеслав Середа, 02.06.2017 16:51
    +5
    Человек выжил из ума,а право голосовать не утратил.
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    Amosov007
    online
      Amosov007, 02.06.2017 16:53
    0
    Я просто в шоке! Ну теперь хоть не сомневаюсь что Верес там из-за денег.
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