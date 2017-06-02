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ОФИЦИАЛЬНО: Верес сыграет в УПЛ вместо Десны

Решение об участии в соревнованиях было принято на собрании всех членов УПЛ

  • 02.06.2017 16:10
  • 1877 просмотров
  • 16 комментария
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ОФИЦИАЛЬНО: Верес сыграет в УПЛ вместо Десны

По итогам собрания УПЛ принято решение по поводу вопроса аттестации «Вереса» и «Десны» на право участия в соревнованиях Премьер-лиги.

В новом сезоне УПЛ вместо «Десны», которая не получила аттестат, сыграет «Верес».

За «Десну» проголосовало только киевское «Динамо», один клуб воздержался, остальные участники отдали голоса за «Верес».

Напомним, по итогам сезона в Первой лиги право на повышение в классе завоевал черниговский клуб.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    endi_vilch_95
    online
      endi_vilch_95, 02.06.2017 16:19
    +2
    Просто так на халяву ніхто не потрапляє. Я впевнений, що Верес вилетить з першого сезону, щоб все було справедливо
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    Вова Бойко
      Вова Бойко, 02.06.2017 16:20
    -4
    Можливо не поспортивному. Але так буде краще для укр.чемпіонату.
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    endi_vilch_95
    online
      endi_vilch_95, 02.06.2017 16:20
    +6
    Не в образу фанам Вереса, але Ви незаслужили на участь в УПЛ
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    WADO-1976
      WADO-1976, 02.06.2017 16:22
    -4
    За «Десну» проголосовало только киевское «Динамо» - ...а Баба Яга как всегда - против !
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    Crusaider
      Crusaider, 02.06.2017 16:22
    0
    Отже, УПЛ залишається в Луцьку ще на один рік.
    Скільки бійок буде в Луцьку між місцевими і рівнянами.
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    alex_rosch
    online
      alex_rosch, 02.06.2017 16:23
    0
    Браво!!! Динамо респект! Сіверяне - ми найкращі!!! Найкорумпованіша країна в Європі - так тримати! Бажаю, щоб хто голосував за *Верес* - одне місце вставало тільки на Кварцяного, який стане головним тренером Вереса.
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    Istm
    online
      Istm, 02.06.2017 16:23
    +5
    Скоты....

    предлагаю как минимум бойкотировать игры с участием Вереса, как максимум - бойкотировать полностью чемпионат. Кабинетбол нам не нужен.
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    xrusti4ok
      xrusti4ok, 02.06.2017 16:28
    +6
    я вболіваю за Верес..... але на мою думку це не справедливо.....Десна своєю грою доказала що заслуговує на УПЛ.......Вересу ще рано в УПЛ.....
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    Serhiy_94
      Serhiy_94, 02.06.2017 16:35
    +5
    Теперь понятно каким образом все клубы валяться. Кто не нравиться, мы их убираем, оставляем нужных и делаем деньги. Браво!!!!
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    Serhiy_94
      Serhiy_94, 02.06.2017 16:36
    +5
    Десна навсегда!!!!
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    Виталий Каблуков
      Виталий Каблуков, 02.06.2017 16:37
    +3
    Сколько команды со второй лиги будут напрямую в упл попадать. И где тогда спортивный принцип?
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    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 02.06.2017 16:42
    +2
    Бойкот чемпионату! Теперь на футбол никто ходить не будет!!!
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    Вячеслав Середа
      Вячеслав Середа, 02.06.2017 16:44
    +5
    А я никогда не болел за Верес,но симпатизировал этой команде,которая возродилась из небытия и ,казалось бы идет правильным путем.Увы этот путь оказался с душком.А учитывая уровень коррупции наших чиновников,то не с душком,а просто воняет.Не существует для меня с сегодняшнего дня такой команды как Верес.
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    And_er_son
    online
      And_er_son, 02.06.2017 16:47
    +1
    Что объединяет Динамо и Десну - правильно, способ начисления зп. Знаю, знаю... это стеб)). Держись Десна и что-то делай в правильном направлении.
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    acfred
    acfred, 02.06.2017 16:48
    0
    Invulnerable, 02.06.2017 16:42
    Бойкот чемпионату! Теперь на футбол никто ходить не будет!!!
    ну я его даже по телеку не смотрю а теперь и подавно)
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    Amosov007
    online
      Amosov007, 02.06.2017 16:54
    +1
    Продублирую. Просто факты:
    1) Тренер Вереса уже весной заявляет что у клуба кроме амбиций ничего для УПЛ нет.
    2) По случайному совпадению вскоре тренер уходит "в отпуск по семейным обстоятельствам".
    3) Стадионом клуб не занимается.
    4) Решающую часть чемпионата Верес проваливает, но...
    5) ...кому нужны результаты на поле, если накопили денег и дали мифические гарантии, которые даже официально не обнародованы.
    Десна же играет на выезде, приводит свой стадион в порядок, занимает второе место (не играя дома), но вот беда - отчётность непрозрачная. Тогда пусть ФФУ завтра же опубликует финансовую отчётность ВСЕХ клубов УПЛ за последние 5 лет. Иначе, уверен, Верес будут освистывать многие.
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