ОФИЦИАЛЬНО: Верес сыграет в УПЛ вместо Десны

По итогам собрания УПЛ принято решение по поводу вопроса аттестации «Вереса» и «Десны» на право участия в соревнованиях Премьер-лиги.
В новом сезоне УПЛ вместо «Десны», которая не получила аттестат, сыграет «Верес».
За «Десну» проголосовало только киевское «Динамо», один клуб воздержался, остальные участники отдали голоса за «Верес».
Напомним, по итогам сезона в Первой лиги право на повышение в классе завоевал черниговский клуб.
Источник — #FootballHub
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Скільки бійок буде в Луцьку між місцевими і рівнянами.
предлагаю как минимум бойкотировать игры с участием Вереса, как максимум - бойкотировать полностью чемпионат. Кабинетбол нам не нужен.
1) Тренер Вереса уже весной заявляет что у клуба кроме амбиций ничего для УПЛ нет.
2) По случайному совпадению вскоре тренер уходит "в отпуск по семейным обстоятельствам".
3) Стадионом клуб не занимается.
4) Решающую часть чемпионата Верес проваливает, но...
5) ...кому нужны результаты на поле, если накопили денег и дали мифические гарантии, которые даже официально не обнародованы.
Десна же играет на выезде, приводит свой стадион в порядок, занимает второе место (не играя дома), но вот беда - отчётность непрозрачная. Тогда пусть ФФУ завтра же опубликует финансовую отчётность ВСЕХ клубов УПЛ за последние 5 лет. Иначе, уверен, Верес будут освистывать многие.
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