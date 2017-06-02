Динамо планирует организовать прощальный матч для Шовковского и Гусева

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о прощальном матче для Александра Шовковского и Олега Гусева.

«Мы планируем согласовать даты и обязательно сделать прощальный матч для Шовковского, Гусева и других ребят, которые это заслужили. Хотели, чтобы эта игра проходила на полном стадионе, а не чтобы это было искусственно. Разговаривали на эту тему, когда весь интернет писал, что он идет работать в тренерский штаб чуть ли не главным тренером. Он сказал, что нужно подумать. Он готов к этому матчу. Это наши легенды, и мы их проводим. Как провожали Тотти? В нашем чемпионате нет таких матчей, чтобы мы могли так провести Шовковского.

Даже матчи «Динамо» и «Шахтера» не собирают полный стадион. Такое время, мы должны пережить. Мы стояли у истоков 90-х годов, когда возрождался украинский футбол. Когда в нашей стране наступит мир и спокойствие, нам удастся поднять футбол на более качественный уровень. Это важнее даже золотых медалей «Динамо». Этим молодые ребята, которые растут, чтобы они не убегали. Мы говорим, что сегодня мы не приглашаем звездных футболистов, которые могли бы усилить наш чемпионат. А к молодым ребятам мы должны бережно относиться. У нас одна из лучших школ в Европе. У нас есть дети киевляне и дети, которые в разной возрастной категории здесь ночуют и живут», – сказал Суркис.