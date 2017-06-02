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Александр КУЧЕР: «Ни в одном другом украинском клубе играть не буду»

Экс-игрок «Шахтера» – об уходе из донецкой команды

  • 02.06.2017 15:38
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  • 4 комментария
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ФК Шахтер Донецк. Александр Кучер
© ФК Шахтер Донецк. Александр Кучер

Бывший защитник «Шахтера» Александр Кучер рассказал о своем уходе из донецкого клуба и дальнейших карьерных планах.

— Александр, ваш уход из «Шахтера» для любителей футбола стал немного неожиданным. Чья это была инициатива — ваша или клуба?
— Это решение руководства клуба и главного тренера. Футбольная жизнь так устроена, что иногда футболисты покидают клубы, в которых играют. Не я первый и не я последний в этом списке. Но для меня это решение не стало неожиданным.

— Почему?
— Мои шансы остаться в «Шахтере» я расценивал как 50/50. С одной стороны, в команде большая конкуренция, пришел новый тренер, своим присутствием я закрывал дорогу молодым перспективным защитникам. Но с другой — я провел неплохой сезон и во всех играх, которых участвовал, отдавался на 100%. Думаю, своей игрой не подвел ни команду, ни тренера. Поэтому доиграл сезон до конца и ждал решения клуба.

— Вы являетесь основным центральным защитником сборной страны, поэтому нас не может не интересовать дальнейшее продолжение вашей карьеры. Есть ли конкретные предложения?
— Я думаю, с этим проблем не будет, так как многие клубы знали, что у меня заканчивается контракт и за несколько месяцев до окончания сезона начали поступать предложения. Но за 11 лет у меня сложились прекрасные отношения с «Шахтером», поэтому я уведомил руководство клуба, что ни с кем другим не вступлю в переговорный процесс, пока не получу от них конкретный ответ.

— Ответ мы знаем. И все же, это будет украинский или зарубежный клуб?
—  Я столько лет играл в «Шахтере», что ни в одном другом украинском клубе играть не буду.

— Представители сборной в связи с вашим уходом из «Шахтера» интересовались дальнейшими планами?
— Конечно. И главный тренер Андрей Шевченко, и спортивный директор Евгений Красников, и глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич в курсе сложившейся ситуации. Так что в этом плане проблем быть не должно.

Источник — MatchDay

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