ОФИЦИАЛЬНО: Хацкевич – главный тренер Динамо

Александр Хацкевич назначен новым тренером киевского «Динамо». Контракт с белорусским специалистом подписан сроком на 2 года.

В тренерский штаб Александра Николаевича вошли Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов.

Произошли изменения и в тренерских штабах молодежной и юношеской команд «Динамо». «Динамо» U-21 будут тренировать Юрий Мороз и Сергей Федоров, а «Динамо» U-19 - Игорь Костюк.

Напомним, в период с 2010 по 2014 годы Хацкевич возглавлял молодежную команду Динамо, а затем тренировал национальную сборную Беларуси, из которой был уволен в декабре 2016 года.