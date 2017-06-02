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ОФИЦИАЛЬНО: Хацкевич – главный тренер Динамо

Белорусский специалист подписал контракт сроком на 2 года

  • 02.06.2017 15:21
  • 628 просмотров
  • 8 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис и Александр Хацкевич
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис и Александр Хацкевич

Александр Хацкевич назначен новым тренером киевского «Динамо». Контракт с белорусским специалистом подписан сроком на 2 года.

В тренерский штаб Александра Николаевича вошли Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов.

Произошли изменения и в тренерских штабах молодежной и юношеской команд «Динамо». «Динамо» U-21 будут тренировать Юрий Мороз и Сергей Федоров, а «Динамо» U-19 - Игорь Костюк.

Напомним, в период с 2010 по 2014 годы Хацкевич возглавлял молодежную команду Динамо, а затем тренировал национальную сборную Беларуси, из которой был уволен в декабре 2016 года.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    lg
    online
      lg, 02.06.2017 15:27
    -1
    Далеко не худший вариант из возможный. Хотя я имхо оставил бы Реброва.
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    nikzae1972
    online
      nikzae1972, 02.06.2017 15:27
    0
    Мдассс
    Я как то Кучука хотел

    Посмотрим - чем это обернётся
    Удачи на всякий случай пожелаем )
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 02.06.2017 15:28
    0
    це крок НАЗАД і так комбінаційної гри не було, а зараз буде "БЕЙ БНГИ"
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    Jeck
    online
      Jeck, 02.06.2017 15:32
    +1
    Та ладно, Хацкевич так Хацкевич .
    Поживемо, побачимо, а може щось вийде з цього.
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    darvey77
    online
      darvey77, 02.06.2017 15:32
    0
    а где СоШо или его слили?
    да и кто из них тактику будет ставить?
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 02.06.2017 15:32
    0
    Ну шо сказать, будем посмотреть...
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    dzunkiv
    online
    dzunkiv, 02.06.2017 15:33
    -1
    Можно поздравить шахтер с чемпионством 2017/2018, а зарю со вторым местом..
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    Виталий Кузенный
    online
      Виталий Кузенный, 02.06.2017 15:33
    0
    Удачи!!
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