ОФИЦИАЛЬНО: Хацкевич – главный тренер Динамо

Александр Хацкевич назначен новым тренером киевского «Динамо». Контракт с белорусским специалистом подписан сроком на 2 года.
В тренерский штаб Александра Николаевича вошли Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов.
Произошли изменения и в тренерских штабах молодежной и юношеской команд «Динамо». «Динамо» U-21 будут тренировать Юрий Мороз и Сергей Федоров, а «Динамо» U-19 - Игорь Костюк.
Напомним, в период с 2010 по 2014 годы Хацкевич возглавлял молодежную команду Динамо, а затем тренировал национальную сборную Беларуси, из которой был уволен в декабре 2016 года.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Я как то Кучука хотел
Посмотрим - чем это обернётся
Удачи на всякий случай пожелаем )
Поживемо, побачимо, а може щось вийде з цього.
да и кто из них тактику будет ставить?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.