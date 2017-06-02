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Манчестер Юнайтед хочет приобрести Варана и Морату

«Красные дьяволы» ищут усиление в составе чемпиона Испании

  • 02.06.2017 14:58
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footballhd.ru. Рафаэль Варан
© footballhd.ru. Рафаэль Варан

Защитник «Реала» Рафаэль Варан и нападающий Альваро Мората входят в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Главной целью манкунианцев является французский защитник, на которого возлагает большие надежды наставник МЮ Жозе Моуриньо. Испанцы в свою очередь заинтересованы в услугах голкипера «Юнайтед» Давида де Хеа, так что Варан может стать частью сделки.

Альваро Мората рассматривается, как идеальный кандидат, чтобы закрыть позицию форварда на время, пока будет восстанавливаться Златан Ибрагимович.

Ранее сообщалось, что «Милан» близок к подписанию Мораты.

Источник — Sky Sports

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