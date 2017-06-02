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СУРКИС: «Реброва называли физруком, а он с первого сезона все доказал»

Президент «Динамо» готов взять на себя ответственность за назначение тренером клуба Хацкевича

  • 02.06.2017 14:50
  • 726 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился ожиданиями от работы нового главного тренера «Динамо» Александра Хацкевича, контракт с которым может быть подписан уже в эту пятницу.

«Что касается Хацкевича: кому-то он нравится, кому-то не нравится. Когда я назначал Реброва, то говорили, что он – физрук, нигде не работал. А он с первого же сезона доказал, что способен выигрывать золотые медали и класть их в кубок. Если будут критиковать Хацкевича, ответственность будет лежать на мне. Я президент клуба уже 20 лет и буду продолжать нести ответственность и дальше, меня это не пугает.

Если Хацкевичу удастся поставить игру команды, которая будет радовать болельщиков, и команда попадет в Лигу чемпионов, то все будут довольны, и все будут ему аплодировать», – сказал Суркис.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 02.06.2017 15:03
    +1
    Ребров доказал что без Рауля - он ноль без палочки ,вот и все . Да еще к тому же и трус ! Пока Шахтер разбирался со своими проблемами на Донбассе ,Серега втихаря замутырил два чемпионства и ходил как петух по курятнику ,типа я крутой чел ,а как только в Шахтере все наладилось ,а в Динамо начались проблемы - Серега и обосрался ,и решил сдрыснуть по скорому ,от позора по дальше !
    А Хацкевич ничем ни хуже и не лучше Реброва ! Такой же типаж как нравится Суркису ,с динамовским сердцем .Прикол в том ,что Суркиса и Ребруха устраивал ! Как я понял Суркис хотел его продлить ,но тот понял что из этого роя не выйдет ни Йуха ,и по быреньку сдрыснул с динамы !
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    bobul1980
    online
      bobul1980, 02.06.2017 15:33
    0
    Ребров доказал, что он хороший тренер, Хацкевич доказал, что он плохой тренер. Все ясно.
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