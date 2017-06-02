СУРКИС: «Реброва называли физруком, а он с первого сезона все доказал»

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился ожиданиями от работы нового главного тренера «Динамо» Александра Хацкевича, контракт с которым может быть подписан уже в эту пятницу.

«Что касается Хацкевича: кому-то он нравится, кому-то не нравится. Когда я назначал Реброва, то говорили, что он – физрук, нигде не работал. А он с первого же сезона доказал, что способен выигрывать золотые медали и класть их в кубок. Если будут критиковать Хацкевича, ответственность будет лежать на мне. Я президент клуба уже 20 лет и буду продолжать нести ответственность и дальше, меня это не пугает.

Если Хацкевичу удастся поставить игру команды, которая будет радовать болельщиков, и команда попадет в Лигу чемпионов, то все будут довольны, и все будут ему аплодировать», – сказал Суркис.