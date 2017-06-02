Сампаоли представлен в качестве главного тренера сборной Аргентины

Удачи!!

Можно поздравить шахтер с чемпионством 2017/2018, а зарю со вторым местом..

Ну шо сказать, будем посмотреть...

а где СоШо или его слили?да и кто из них тактику будет ставить?

Та ладно, Хацкевич так Хацкевич .Поживемо, побачимо, а може щось вийде з цього.

це крок НАЗАД і так комбінаційної гри не було, а зараз буде "БЕЙ БНГИ"