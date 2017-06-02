Сампаоли представлен в качестве главного тренера сборной Аргентины

Бывший тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли представлен в качестве главного тренера аргентинской сборной по футболу. Контракт с аргентинцом подписан на 5 лет.
Дебютировать на новой должности 57-летний специалист сможет уже 9 июня в товарищеском матче против Бразилии.
Ранее Сампаоли уже руководил сборной. С 2012 по 2016 годы аргентинец успешно тренировал национальную команду Чили. Напомним, под его руководством чилийцы стали победителями Копа Америка, а также дошли до 1/8 финала ЧМ-2014.
Источник — Sport.ua
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