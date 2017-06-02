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Сампаоли представлен в качестве главного тренера сборной Аргентины

Бывший тренер «Севильи» подписал контракт сроком на 5 лет

  • 02.06.2017 15:13
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afa.com.ar. Хорхе Сампаоли (справа)
© afa.com.ar. Хорхе Сампаоли (справа)

Бывший тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли представлен в качестве главного тренера аргентинской сборной по футболу. Контракт с аргентинцом подписан на 5 лет.

Дебютировать на новой должности 57-летний  специалист сможет уже 9 июня в товарищеском матче против Бразилии.

Ранее Сампаоли уже руководил сборной. С 2012 по 2016 годы аргентинец успешно тренировал национальную команду Чили. Напомним, под его руководством чилийцы стали победителями Копа Америка, а также дошли до 1/8 финала ЧМ-2014.

Источник — Sport.ua

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