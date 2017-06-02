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Отсутствие Зинченко в сборной – ошибка

Обозреватель Sport.ua рассуждает о полноте использования кадрового ресурса сборной в атаке

  • 02.06.2017 14:38
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© psv.nl
© © psv.nl

11 июня сборной Украины предстоит сыграть очередной матч отборочного цикла против Финляндии, который во многом предопределит ее турнирную судьбу. Резонно было предположить, что в стремлении добиться просто необходимой победы тренерский штаб главной команды страны постарается полностью мобилизовать имеющиеся в его распоряжении тактические и кадровые ресурсы.

Шевченко должен был вызвать всех основных игроков, форма которых в настоящее время представляется убедительной. В рамках заявленной стратегии на привлечение молодых исполнителей ожидались и добавки новичков. В озвученном Шевченко перечене игроков, включая расширенный список, их достаточно: помимо фактических дебютанктов Лунина, Шепелева и Довбика, здесь фигурируют Цыганков и Беседин, которые в зачетных встречах сборной до этого отыграли лишь 7 и 5 минут соответственно. Сюда же можно отнести и Малышева с Шаховым, которые также ранее играли лишь в товарищеских встречах. В то же время, вопреки установке на приглашение стабильно играющих футболистов, в сборную вызваны Кравец и Коноплянка, по которому было «сделано исключение».

Текущие решения по освежению состава выглядят естественными. Однако на фоне перечисленных  имен вызывает недоумение отсутствие Александра Зинченко. Да, этот молодой игрок, возвращающийся из аренды в ПСВ, в прошедшем сезоне не имел стабильной практики и подпадает под ограничения Шевченко. Специально заигранный за Украину полузащитник был травмирован, а затем Филипп Коку, команда которого до последнего вела борьбу за победу в чемпионате, не стал расшатывать отлаженный командный механизм изменениями на одной из основных позиций в атаке.

Тем не менее, получая доверие тренера Зинченко довольно результативно проявлял себя в играх за основной состав. Отыграв в 12 матчах 497 минут, он отметился четырмя результативными передачами и постоянно являлся важным участником креативного розыгрыша в атаке (по данным WhoScored.com выполнял до двух острых передач за матч). Полузащитник дважды выходил в основном составе в Лиге чемпионов. В предстоящем матче против Финляндии, которая уже лишена турнирной мотивации, нашей команде наверняка придется играть первым номером. И здесь игрок, обладающий навыками плеймейкера атакующей группы, был бы особенно полезен.

Диаграммы передач Зинченко и зоны его действий в матче последнего тура чемпионата ПСВ - «Зволле», где он вышел на поле после перерыва. 30 передач за тайм, 96.7 % точности, 3 ключевых паса и 2 ассиста. 1 (!) неточная передача за тайм (данные WhoScored.com).

На различных позициях в линии атаки Зинченко проявляет остроту и универсализм. Этот игрок умеет практически все, что требуется от креативного исполнителя передней линии. На переходной стадии он активно содействует розыгрышу от обороны к атаке, демонстрируя высокую для своей позиции среднюю точность передач (более 85% по данным WhoScored.com). Таким показателем вряд ли могут похвастаться даже основные игроки нашей сборной, имеющие в соперниках команды чемпионата Украины. Футболист может остро действовать в качестве атакующего полузащитника на фланге, где проявляет хорошие скоростные навыки с использованием обводок.

Эпизоды с участием Зинченко (№25) в атакующем розыгрыше демонстрируют широту технического оснащения игрока. Обратите внимание на последний эпизод с динамичным розыгрышем у штрафной.

В качестве центрального атакующего полузащитника Зинченко весьма результативен в исполнении разрезающих передач на ход нападающим, а также эффектно забрасывает им мяч на ход через линию защитников верхом и переводит мяч подачами. Эти элементы игры полузащитника можно наблюдать на представленных видеофрагментах. Футболист много перемещается у штрафной соперника, где быстро обыгрывается с партнерами в касание. Наконец  он сохранял за собой статус исполнителя стандартных положений – эффективно подавал угловые левой ногой.

Одним словом технический арсенал Зинченко исключительно широк, и в каждом из перечисленных компонентов он мог бы усилить игру в атаке, столь актуальную в предстоящей встрече с Финляндией. Особенно это касается функций креативного диспетчера передней линии – позиции, которая в нашей сборной хромает на обе ноги. В отличие от того же Коноплянки при доверии тренера Зинченко сходу проявлял хорошую игру в основном составе. Все это делает его отсутствие в сборной просто необъяснимым.

Некоторые фрагменты действий в игре против «Зволле» как иллюстрация к приведенным диаграммам. Появившись в составе две недели назад, Зинченко опять отличился сразу двумя результативными передачами.

Именно для Зинченко, а не Коноплянки следовало в первую очередь делать «исключения». Не будет преувеличением утверждать, что на своей позиции под нападающими Зинченко сегодня куда эффективнее вызванных Коваленко и Шахова. Он может заменить и Коноплянку на фланге в случае, если у того как зачастую бывает, игра «не пойдет». Почему же игрок с такими навыками не востребован в сборной сейчас, когда для наращивания ресурса в атаке нужно приложить все силы? У нас не так уж много футболистов, обладающих пусть не раскрытым, но очевидным потенциалом. К сожалению, руководители сборной не проявляют к этому должного внимания, но учитывая профессиональное отношение Зинческо к делу, ближайшее будущее наверняка покажет ошибочность данного подхода.

Использованы статистические данные Opta Sports.

Автор — Игорь Зайцев, Sport.ua

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