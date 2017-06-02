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Павелко назначен заместителем председателя юридического комитета УЕФА

Президент Федерации футбола Украины занял еще одну международную должность

  • 02.06.2017 14:36
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ФФУ. Андрей Павелко
© ФФУ. Андрей Павелко

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко ближайшие четыре года будет работать заместителем председателя юридического комитета УЕФА. Это один из ключевых органов в европейском футбольном союзе. Раньше там работал действующий президент ФИФА Джанни Инфантино, а до Андрея Павелко аналогичную должность занимал Александр Чеферин - президент УЕФА. Напомним, три недели назад глава ФФУ был избран членом Дисциплинарного комитета ФИФА.

«Любые достижения Украины на международном арене, в том числе, дают возможность привезти в нашу страну самые новые веяния, которые сегодня как раз есть в УЕФА, в работе новой команды, которая там сейчас формируется под руководством Александера Чеферина. Уверен, что мы максимально используем работу и в УЕФА, и в ФИФА для того, чтобы в Украине необходимые сегодня перемены и реформы, которые должны быть в украинском футболе, были максимально эффективными», – прокомментировал свое назначение Андрей Павелко.

Источник — ТК Футбол

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