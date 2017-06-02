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Игорь СУРКИС: «Сейчас не то время, чтобы звать тренера-иностранца»

Президент «Динамо» объяснил, почему считает подобный шаг неправильным

  • 02.06.2017 14:27
  • 1394 просмотров
  • 7 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Игорь Суркис
© dynamo.kiev.ua. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис объяснил, почему считает несвоевременным приглашение на пост главного тренера клуба иностранного специалиста.

«Давайте говорить честно. Заграничный тренер должен быть не просто заграничным, а тренером с каким-то именем, который чего-то уже добился. Просто в тренере-иностранце я не вижу никакой необходимости. Если придет тренер с именем, он захочет поменять команду, усилить ее. Я не знаю, даст это свои плоды или нет. Но сегодня время с финансовой точки зрения не то, чтобы делать такие шаги. Сегодня главная задача – сохранить команду, сохранить боевой дух, подключить талантливую молодежь», – считает президент «Динамо».

Новым главным тренером «Динамо» станет Александр Хацкевич. Контракт с киевским клубом специалист может подписать уже в пятницу.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    Владимир Коробко
    online
    Владимир Коробко, 02.06.2017 14:47
    +4
    Правильно говорят-скупой платит дважды.
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    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 02.06.2017 14:47
    +1
    https://youtu.be/g-44-c0l-IY
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    chues
      chues, 02.06.2017 14:51
    +3
    Думаю на этом можно и закончить разговор. Пора бы и играть на Динамо. а не на такой махине как Олимпийский.
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    chues
      chues, 02.06.2017 14:52
    +8
    Шахтер поздравим с чемпионством следующего года
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    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 02.06.2017 14:58
    +1
    Игорь Михайлович сказал то, о чем все давно подозревали - денег нет. Ну что же, спасибо, что не Днепр и Металл.
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    Jeck
    online
      Jeck, 02.06.2017 15:18
    +1
    Так ніхто й не каже, щоб кликали Манчіні чи Анчелотті.
    Думаю ті ж Кононов і Кучук на голову сильніші від Хацкевича (як на диво всі вони білоруси )
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    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 02.06.2017 15:29
    +2
    1)Белорус Хацкевич для Суркиса уже не иностранец?
    2)"Если придет тренер с именем, он захочет поменять команду, усилить ее" - плюнул своему будущему тренеру "без имени" Хацкевичу прямо в морду !
    3)"Но сегодня время с финансовой точки зрения не то, чтобы делать такие шаги" - зато платить одному игроку 5 лямов зелени в год за игры против команд с таким же бюджетом - это нормально !
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