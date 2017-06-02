Игорь СУРКИС: «Сейчас не то время, чтобы звать тренера-иностранца»

Президент «Динамо» Игорь Суркис объяснил, почему считает несвоевременным приглашение на пост главного тренера клуба иностранного специалиста.

«Давайте говорить честно. Заграничный тренер должен быть не просто заграничным, а тренером с каким-то именем, который чего-то уже добился. Просто в тренере-иностранце я не вижу никакой необходимости. Если придет тренер с именем, он захочет поменять команду, усилить ее. Я не знаю, даст это свои плоды или нет. Но сегодня время с финансовой точки зрения не то, чтобы делать такие шаги. Сегодня главная задача – сохранить команду, сохранить боевой дух, подключить талантливую молодежь», – считает президент «Динамо».

Новым главным тренером «Динамо» станет Александр Хацкевич. Контракт с киевским клубом специалист может подписать уже в пятницу.