Игорь СУРКИС: «Сейчас не то время, чтобы звать тренера-иностранца»

Президент «Динамо» Игорь Суркис объяснил, почему считает несвоевременным приглашение на пост главного тренера клуба иностранного специалиста.
«Давайте говорить честно. Заграничный тренер должен быть не просто заграничным, а тренером с каким-то именем, который чего-то уже добился. Просто в тренере-иностранце я не вижу никакой необходимости. Если придет тренер с именем, он захочет поменять команду, усилить ее. Я не знаю, даст это свои плоды или нет. Но сегодня время с финансовой точки зрения не то, чтобы делать такие шаги. Сегодня главная задача – сохранить команду, сохранить боевой дух, подключить талантливую молодежь», – считает президент «Динамо».
Новым главным тренером «Динамо» станет Александр Хацкевич. Контракт с киевским клубом специалист может подписать уже в пятницу.
Источник — #FootballHub
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Думаю ті ж Кононов і Кучук на голову сильніші від Хацкевича (як на диво всі вони білоруси )
2)"Если придет тренер с именем, он захочет поменять команду, усилить ее" - плюнул своему будущему тренеру "без имени" Хацкевичу прямо в морду !
3)"Но сегодня время с финансовой точки зрения не то, чтобы делать такие шаги" - зато платить одному игроку 5 лямов зелени в год за игры против команд с таким же бюджетом - это нормально !
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