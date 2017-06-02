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Зенит не будет выплачивать компенсацию Луческу

Румынский тренер хотел получить от питерского клуба €2 миллиона

  • 02.06.2017 14:24
  • 1592 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу

Петербургский футбольный клуб «Зенит» не рассматривает в данный момент вопрос выплаты компенсации предыдущему тренеру Мирче Луческу. Размер его требований составляет 2 млн евро.

О том, что вопрос компенсации пока не обсуждается, рассказал новый гендиректор «Зенита» Сергей Фурсенко. Ранее стало известно, что Мирча Луческу требует за досрочное расторжение контракта 2-миллионную неустойку. Это вдвое меньше той суммы, которую тренер получил бы в виде зарплаты за тот год, что не доработал в клубе.

Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. По итогам сезона петербуржцы заняли третье место в чемпионате России, оставшись без Лиги чемпионов, и вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16, проиграв бельгийскому «Андерлехту». Контракт с румынским тренером расторгли, новым наставником «Зенита» стал итальянский специалист Роберто Манчини.

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Комментарии
    seregka1991
      seregka1991, 02.06.2017 14:41
    +4
    Будут, не будут, требует, не требует.... Что за маразм? Разве в контракте не прописаны эти элементарные нормы?
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    And_er_son
      And_er_son, 02.06.2017 14:47
    +1
    Пусть у Семина попросит телефон Селюка, тот поможет))
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