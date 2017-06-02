Зенит не будет выплачивать компенсацию Луческу

Петербургский футбольный клуб «Зенит» не рассматривает в данный момент вопрос выплаты компенсации предыдущему тренеру Мирче Луческу. Размер его требований составляет 2 млн евро.

О том, что вопрос компенсации пока не обсуждается, рассказал новый гендиректор «Зенита» Сергей Фурсенко. Ранее стало известно, что Мирча Луческу требует за досрочное расторжение контракта 2-миллионную неустойку. Это вдвое меньше той суммы, которую тренер получил бы в виде зарплаты за тот год, что не доработал в клубе.

Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. По итогам сезона петербуржцы заняли третье место в чемпионате России, оставшись без Лиги чемпионов, и вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16, проиграв бельгийскому «Андерлехту». Контракт с румынским тренером расторгли, новым наставником «Зенита» стал итальянский специалист Роберто Манчини.