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ШЕВЧЕНКО: «Если бы это было возможно, пообщался бы с Манделой»

Наставник сборной Украины – об историческом персонаже, который стал для него примером

  • 02.06.2017 14:20
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УНИАН. Андрей Шевченко
© УНИАН. Андрей Шевченко

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал об исторической личности, которая стала для него образцом подражания.

- Если бы у вас была возможность на 15 минут пригласить кого-то на кофе. Это может быть любой человек, который жил, сейчас живет. Кого бы Вы пригласили?
- Нельсон Мандела.

- Вы с ним знакомы?
- Нет, но это действительно важная историческая личность, которая сделала очень много для своей страны.

- Интересно, что это человек не из мира футбола. У Сэра Алекса Фергюсона, к примеру, есть хобби: он собирает материалы об убийстве Кеннеди. У вас есть что-то подобное?
- Нет, у меня нет такого хобби. Нельсон Мандела – это человек, который смог сплотить страну, в которой невозможно было найти какие-либо компромиссы. Только человек с его характером, его харизмой и его глубоким пониманием жизни мог дать такое продвижение стране, в которой была гражданская война.

Источник — #FootballHub

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