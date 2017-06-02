Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал об исторической личности, которая стала для него образцом подражания.
- Если бы у вас была возможность на 15 минут пригласить кого-то на кофе. Это может быть любой человек, который жил, сейчас живет. Кого бы Вы пригласили?
- Нельсон Мандела.
- Вы с ним знакомы?
- Нет, но это действительно важная историческая личность, которая сделала очень много для своей страны.
- Интересно, что это человек не из мира футбола. У Сэра Алекса Фергюсона, к примеру, есть хобби: он собирает материалы об убийстве Кеннеди. У вас есть что-то подобное?
- Нет, у меня нет такого хобби. Нельсон Мандела – это человек, который смог сплотить страну, в которой невозможно было найти какие-либо компромиссы. Только человек с его характером, его харизмой и его глубоким пониманием жизни мог дать такое продвижение стране, в которой была гражданская война.
Источник — #FootballHub
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.