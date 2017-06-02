берите меня,я буду тренировать не хуже Хацкевича: игра в одно касание, 3-4-3, мбокани и беланда в...

Полностью поддерживаю - есть простые, обязательные правила, которые нужно соблюдать. В решении ФФ...

Удачи!!

Можно поздравить шахтер с чемпионством 2017/2018, а зарю со вторым местом..

Ну шо сказать, будем посмотреть...

а где СоШо или его слили?да и кто из них тактику будет ставить?

Та ладно, Хацкевич так Хацкевич .Поживемо, побачимо, а може щось вийде з цього.