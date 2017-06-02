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Игорь СУРКИС: «По игрокам предложений нет, Кравец остается в Динамо»

Президент киевского «Динамо» рассказал о ближайших трансферных планах клуба

  • 02.06.2017 14:04
  • 1988 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о трансферной политике клуба этим летом.

- Уже известно, кто покинет клуб летом?
- Мне сложно говорить, мы не имеем ни по одному игроку пока никаких предложений. В том числе, по Домагою Виде. А то пишут, что мы уже чуть ли не деньги за него получили…

Трансферное окно откроется на днях. Если нам будут поступать предложения, то мы будем продавать, а затем, естественно, покупать. Это нормальный процесс.

- А Жуниор Мораес вернется?
- 1-го июля у него заканчивается контракт с китайским клубом, и мы его ждем на сборы. Если китайский клуб не захочет его выкупить. Кравец вернулся. Я с ним провел позавчера беседу. Он остается в киевском «Динамо», больше никаких аренд. Я считаю, это тот футболист, который нам может помочь. То же самое касается Беланда и Мбокани. Если по ним не будет предложений, они наши футболисты, они вернутся и будут доказывать.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    seregka1991
      seregka1991, 02.06.2017 14:27
    +3
    Ух как бы круто было видеть в составе Мбокани и Беланда.
    Даже бухие, без мотивации они круче сбродщиков)
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    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 02.06.2017 14:42
    0
    Да, Беланда и Мбокани явно лишними не были бы. Хотя если будет схема игры с одним форвардом, то явно перебор с нападающими: Кравец, Беседин, Яремчук, Мбокани.
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    darvey77
    online
      darvey77, 02.06.2017 15:01
    0
    если вернутся Кравець, Мбокани и Мораес то Яремчуку делать в ДК будет нечего. не тянет он. надеюсь пока
    хотя если честно то если кто-то и вернётся то скорее всего только Мораес, остальные врятли
    и если Ярмоленко реально уйдёт то Беленда надо возвращать
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    scooterok
      scooterok, 02.06.2017 15:01
    0
    Vladislav Pohily, 02.06.2017 14:42
    Да, Беланда и Мбокани явно лишними не были бы. Хотя если будет схема игры с одним форвардом, то явно перебор с нападающими: Кравец, Беседин, Яремчук, Мбокани.
    Беседин, Яремчук по их игре пока не готовы.
    Кравец не знаю в какой сейчас форме, но знаю, что он боец, и обладает хорошей скоростью.
    Мбокани даже не хочу комментировать, ничего хорошего от него не жду.
    А вот Беланда пусть бы поиграл, в принципе не плохой игрок, но опять же игрок настроения...
    ИМХО
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    acfred
    acfred, 02.06.2017 15:03
    0
    Vladislav Pohily, 02.06.2017 14:42
    Да, Беланда и Мбокани явно лишними не были бы. Хотя если будет схема игры с одним форвардом, то явно перебор с нападающими: Кравец, Беседин, Яремчук, Мбокани.

    с одним форвардом, будут муки, а не футбол )
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    Am-Shegar
      Am-Shegar, 02.06.2017 15:03
    0
    Нет предложений? Не верю!
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    bobul1980
    online
      bobul1980, 02.06.2017 15:30
    0
    Ого какой составчик намечается!
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