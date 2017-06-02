Игорь СУРКИС: «По игрокам предложений нет, Кравец остается в Динамо»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о трансферной политике клуба этим летом.

- Уже известно, кто покинет клуб летом?

- Мне сложно говорить, мы не имеем ни по одному игроку пока никаких предложений. В том числе, по Домагою Виде. А то пишут, что мы уже чуть ли не деньги за него получили…

Трансферное окно откроется на днях. Если нам будут поступать предложения, то мы будем продавать, а затем, естественно, покупать. Это нормальный процесс.

- А Жуниор Мораес вернется?

- 1-го июля у него заканчивается контракт с китайским клубом, и мы его ждем на сборы. Если китайский клуб не захочет его выкупить. Кравец вернулся. Я с ним провел позавчера беседу. Он остается в киевском «Динамо», больше никаких аренд. Я считаю, это тот футболист, который нам может помочь. То же самое касается Беланда и Мбокани. Если по ним не будет предложений, они наши футболисты, они вернутся и будут доказывать.