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ФФУ: «В Десне зарегистрировано 7 человек, зарплата игроков 2400 грн»

Федерация футбола Украины уже третий год просит черниговский клуб упорядочить свою деятельность

  • 02.06.2017 13:49
  • 2004 просмотров
  • 6 комментария
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ФК Десна
© ФК Десна

Пресс-служба Федерации футбола Украины открытым письмом с подробным описанием причин объяснила почему черниговская «Десна» не получила аттестат для участия в Премьер-лиге, и команду заменит ровенский «Верес».

«ФФУ уже третий год просит клуб упорядочить свою деятельность. В 2015-м году весь бюджет клуба составил в районе 500 тыс. грн., в 2016-м – чуть более 500 тыс. грн. На такие деньги клуб в Премьер-лиге функционировать не может. Еще одна цифра – за весь 2016-й год суммарные зарплаты футболистов составили 100 с небольшим тыс. грн. В этом году трижды рассматривалась отчетность «Десны» на заседании комитета.

За апрель из Чернигова предоставили зарплатную ведомость футболистов с суммами по 2 400 грн. на игрока. Налоги на зарплату меньше 10 тысяч грн. со всего состава. По документам среднестатистическое число сотрудников клуба – 7 человек. Это все люди – менеджмент, футболисты. Среди всех профессиональных клубов, которые проходили аттестацию у «Десны» худшие документы.

УЕФА стимулирует национальные ассоциации к тому, чтобы все профессиональные клубы были охвачены процедурой лицензирования. Но клубы Премьер-лиги попадают под более жесткий мониторинг – раз в два месяца клубы дают информацию в УЕФА.

Например, 31 декабря предоставляют годовую отчетность, как это принято для всех юридических лиц. В апреле через онлайн-систему УЕФА собирает информацию по всем клубам всей Европы и делает аналитический документ. В июне каждый клуб Премьер-лиги должен подтвердить отсутствие задолженности по заработной плате. Если вдруг не получается – то по состоянию на 30 сентября. Это имиджевая сторона для федерации.

Нельзя допустить клуб с годовым бюджетом в 20 тыс. евро. Федерацию тоже ежегодно проверяют, и если ФФУ не пройдет проверку – могут быть санкции. Есть так называемый аудит соответствия. УЕФА приезжает и смотрит, когда поступила заявка, какие документы представлены, какое заключение эксперта. Если они видят, что у федерации не было оснований на выдачу аттестатов – федерацию могут оштрафовать, лишить части выплат от УЕФА, крайний случай – лишить права аттестовать клубы.

УЕФА выстраивает трехступенчатую систему оценки. Административное подразделение изучает ситуацию и дает свое заключение на основании экспертное заключение по пяти направлениям – правовой, инфраструктурный, кадрово-административный, спортивный и финансовое. Затем материалы выносятся на рассмотрение комитета по аттестации, который состоит из 11 специалистов профильных комитетов.

По «Десне» на трех заседаниях рассматривался вопрос о соответствии вопрос о соответствии «Десны» минимальным требованиям Премьер-лиги. Мнение комитета было отрицательным. У «Десны» была возможность доказать свою состоятельность в Апелляционном комитете. Но «Десн»а не сочла как возможным, так и важным предоставить дополнительные аргументы

На заседание Апелляционного комитета приехал вице-президент, которого приняли на работу за день до заседания. Когда его спросили о том, согласен ли он с апелляционной жалобе клуба – он сказал, что не видел ее».

В пятницу полиция не пустила к Дому футбола болельщиков «Десны», которые намерены протестовать против решения ФФУ.

Источник — Xsport

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Комментарии
    acfred
    acfred, 02.06.2017 14:18
    +9
    а в 1 Лиге как они существовали тогда ? проснулись ))
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    zahar-skarceni1979
      zahar-skarceni1979, 02.06.2017 14:22
    +5
    А в Динамо у всех была и есть зарплата "МИНИМАЛОЧКА"и что выгоняйте их !!!У ГУСЕВА МЕРС ЛУЧШИЙ 'а зарплата была 8000ГР!!!!ГДЕ ФФУ ГДЕ БАРАНКА ГДЕ ЧЕСТНАЯ ИГРА!!!???ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ!!!!БАНДУ ГЕТЬ!!!ГАНЬБА!!!
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    Jackson Brooks
    Jackson Brooks, 02.06.2017 14:23
    +1
    вот Цыганык дает инфу

    http://radiotrek.rv.ua/articles/nespodivana_pravda_pro_veres_ta_desnu_svidc
    hennyaaudio_216274.html
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    And_er_son
      And_er_son, 02.06.2017 14:28
    +4
    Немного стало светлеть, Десна тоже не права. К чему эти заявления, что мы ничего не знаем. Не хотят выходить из тени - так и скажите, не можем выполнить условий - не знают они....
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    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 02.06.2017 14:33
    +2
    Теперь более менее ясно.
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    gsa-1978
      gsa-1978, 02.06.2017 14:41
    -1
    Десна не должна иметь статус профессиональной команды. Пусть играют с любителями. Там им никто не будет мешать развивать футбол в регионе.
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