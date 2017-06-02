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Хацкевич может подписать контракт с Динамо уже в пятницу

Об этом заявил президент киевского клуба Игорь Суркис

  • 02.06.2017 13:31
  • 552 просмотров
  • 2 комментария
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pressball.by. Александр Хацкевич
© pressball.by. Александр Хацкевич

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, кто возглавит киевский клуб после ухода Сергея Реброва с поста главного тренера.

- Кто станет следующим тренером «Динамо»? Все говорят одну фамилию – Хацкевич
- Давайте не будем спешить. Я контракт подпишу, вы узнаете. Думаю, это даже произойдет сегодня. Пока контракт не подписан нечего комментировать. То, что говорят, наверное, это правда. Но нужно подписать контракт.

Когда я говорю, я говорю не только про главного тренера. Когда он подпишет контракт, то объявит, с кем ему будет комфортно работать, с кем он будет выстраивать дальнейшую вертикаль клуба. Тем более, что ее нужно не столько выстраивать, сколько сохранить.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    filipini10
      filipini10, 02.06.2017 13:51
    +2
    Блин, сохранить? Вы серьезно??? Опять будут говорить что и кому делать, и кого выпускать???
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 02.06.2017 13:59
    +2
    Пляски на граблях продолжаются
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