Хацкевич может подписать контракт с Динамо уже в пятницу

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, кто возглавит киевский клуб после ухода Сергея Реброва с поста главного тренера.

- Кто станет следующим тренером «Динамо»? Все говорят одну фамилию – Хацкевич…

- Давайте не будем спешить. Я контракт подпишу, вы узнаете. Думаю, это даже произойдет сегодня. Пока контракт не подписан нечего комментировать. То, что говорят, наверное, это правда. Но нужно подписать контракт.

Когда я говорю, я говорю не только про главного тренера. Когда он подпишет контракт, то объявит, с кем ему будет комфортно работать, с кем он будет выстраивать дальнейшую вертикаль клуба. Тем более, что ее нужно не столько выстраивать, сколько сохранить.