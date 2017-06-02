Тренер сборной Финляндии: «Украина будет вынуждена рисковать»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился мнением о национальной команде Украины.

«Отличная команда, в которой собраны качественные футболисты. В поединке с нами у Украины многое будет поставлено на карту, с точки зрения турнирной борьбы в отборочной группе. Прошлой осенью украинцам удалось с большим трудом обыграть нас на своем поле, поэтому, уверен, для соперника визит в Тампере окажется серьезным испытанием. Вспомните первую встречу! Мы имели несколько отличных возможностей забить. Особенно во втором тайме.

Сейчас они находятся на третьей позиции в нашей отборочной группе и имеют хорошие шансы побороться за первые два места. Думаю, Украина, в определенной ситуации, вынуждена будет рисковать. Это может сыграть нам на руку», – считает Маркку Канерва.

Матч отбора на ЧМ-2018 Финляндия – Украина состоится 11-го июня в 19:00.