Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тренер сборной Финляндии: «Украина будет вынуждена рисковать»

Маркку Канерва поделился впечатлениями о команде Андрея Шевченко

  • 02.06.2017 13:06
  • 484 просмотров
  • 0 комментария
Метки
palloliitto.fi. Маркку Канерва
© palloliitto.fi. Маркку Канерва

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился мнением о национальной команде Украины.

«Отличная команда, в которой собраны качественные футболисты. В поединке с нами у Украины многое будет поставлено на карту, с точки зрения турнирной борьбы в отборочной группе. Прошлой осенью украинцам удалось с большим трудом обыграть нас на своем поле, поэтому, уверен, для соперника визит в Тампере окажется серьезным испытанием. Вспомните первую встречу! Мы имели несколько отличных возможностей забить. Особенно во втором тайме.

Сейчас они находятся на третьей позиции в нашей отборочной группе и имеют хорошие шансы побороться за первые два места. Думаю, Украина, в определенной ситуации, вынуждена будет рисковать. Это может сыграть нам на руку», – считает Маркку Канерва.

Матч отбора на ЧМ-2018 Финляндия – Украина состоится 11-го июня в 19:00.

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.