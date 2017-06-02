Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Хацкевич может вернуть динамовские традиции»

Бывший тренер киевского «Динамо» - о возможном приходе в команду Александра Хацкевича

  • 02.06.2017 12:25
  • 34 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Владимир Раснер
© Владимир Раснер
Накануне международного товарищеского матча ветеранской сборной Украины против Израиля в Умани, который запланирован на 5 июня, наставник команды Анатолий Демьяненко рассказал не только о прошедшем поединке против Венгрии (3:1), но и поделился своим мнением о кандидате на пост главного тренера «Динамо» Александре Хацкевиче.
 
- Игра против «Черноморца» стала последней для Сергея Реброва на посту тренера «Динамо». Сейчас много говорят о том, что следующим наставником команды станет Александр Хацкевич. Как вы оцениваете этого специалиста?
- Хацкевич прошел хорошую тренерскую школу, тренировал сборную Беларуси. К тому же, он обладает хорошими человеческими качествами, что для тренера также немаловажно. Руководство «Динамо» наверняка лучше меня знает, какой Хацкевич специалист, раз доверяет ему место у руля клуба. Я считаю, что необходимо возродить «динамовскую» школу, а Хацкевич прекрасно ее знает. Это и дух, и традиции, и все остальное... Потому что всё потеряно.
 
Как оцениваю работу Реброва? Я не люблю кого-то оценивать, но считаю, что Ребров с его опытом и талантом может возглавить один из европейских клубов. Думаю, сейчас он возьмет паузу, сделает анализ своей работы в «Динамо», сделает работу над ошибками и рассмотрит те предложения, которые у него имеются.
 
- Какие эмоции у вас остались после матча с Венгрией, в котором ветеранской сборной удалось взять реванш за поражение 25-летней давности?
- Эмоции только позитивные, ведь мы по сути отмечали 25-летие украинского футбола. Это была первая официальная игра сборной Украины, в которой наша команда проиграла, а сейчас нам удалось взять реванш. Я считаю, что праздник удался, ведь команды показали интересный футбол, пришло много зрителей, плюс нам удалось выиграть. Конечно, мы очень хотели победить в этом матче и ставили перед собой эту задачу, как и в любом другом поединке.
 
- Сейчас у сборной Украины очень насыщенный график. Все готовы к таким серьезным нагрузкам и переездам?
- Для нас наоборот это интересно. Мы чаще играем, общаемся, встречаемся с теми людьми, против которых или с которыми ранее играли вместе...
 
- Чего ожидаете от матча против Израиля, который состоится 5 июня в Умани?
- Ожидаю отличной игры, в первую очередь. И, конечно же, результата. Мы на каждую игру выходим с мыслями о победе. Но самое главное, чтобы зрители, которые придут на стадион, получили удовольствие от игры. Тем более, играем в Умани, на родине Израиля (улыбается - Авт.).
 

Автор — Антон Светличный, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.