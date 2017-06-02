Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Хацкевич может вернуть динамовские традиции»

Накануне международного товарищеского матча ветеранской сборной Украины против Израиля в Умани, который запланирован на 5 июня, наставник команды Анатолий Демьяненко рассказал не только о прошедшем поединке против Венгрии (3:1), но и поделился своим мнением о кандидате на пост главного тренера «Динамо» Александре Хацкевиче.

- Игра против «Черноморца» стала последней для Сергея Реброва на посту тренера «Динамо». Сейчас много говорят о том, что следующим наставником команды станет Александр Хацкевич. Как вы оцениваете этого специалиста?

- Хацкевич прошел хорошую тренерскую школу, тренировал сборную Беларуси. К тому же, он обладает хорошими человеческими качествами, что для тренера также немаловажно. Руководство «Динамо» наверняка лучше меня знает, какой Хацкевич специалист, раз доверяет ему место у руля клуба. Я считаю, что необходимо возродить «динамовскую» школу, а Хацкевич прекрасно ее знает. Это и дух, и традиции, и все остальное... Потому что всё потеряно.

Как оцениваю работу Реброва? Я не люблю кого-то оценивать, но считаю, что Ребров с его опытом и талантом может возглавить один из европейских клубов. Думаю, сейчас он возьмет паузу, сделает анализ своей работы в «Динамо», сделает работу над ошибками и рассмотрит те предложения, которые у него имеются.

- Какие эмоции у вас остались после матча с Венгрией, в котором ветеранской сборной удалось взять реванш за поражение 25-летней давности?

- Эмоции только позитивные, ведь мы по сути отмечали 25-летие украинского футбола. Это была первая официальная игра сборной Украины, в которой наша команда проиграла, а сейчас нам удалось взять реванш. Я считаю, что праздник удался, ведь команды показали интересный футбол, пришло много зрителей, плюс нам удалось выиграть. Конечно, мы очень хотели победить в этом матче и ставили перед собой эту задачу, как и в любом другом поединке.

- Сейчас у сборной Украины очень насыщенный график. Все готовы к таким серьезным нагрузкам и переездам?

- Для нас наоборот это интересно. Мы чаще играем, общаемся, встречаемся с теми людьми, против которых или с которыми ранее играли вместе...

- Чего ожидаете от матча против Израиля, который состоится 5 июня в Умани?

- Ожидаю отличной игры, в первую очередь. И, конечно же, результата. Мы на каждую игру выходим с мыслями о победе. Но самое главное, чтобы зрители, которые придут на стадион, получили удовольствие от игры. Тем более, играем в Умани, на родине Израиля (улыбается - Авт.).